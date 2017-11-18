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Кэтрин Зета-Джонс располнела ради роли


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Актриса Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) считается одной из самых гламурных и эффектных дам Голливуда. Она тщательно следит за собой, но... На что только не пойдешь ради искусства.

48-летней Кэтрин пришлось располнеть ради съемок в картине «Крестная мать». В байопике о первой наркобаронессе Колумбии Грисельде Бланко Зета-Джонс сыграла главную роль и в некоторых сценах выглядит не просто полной, но обрюзгшей. «Я пополнела. Я сгорбилась. Я хотела, чтобы у меня все болталось. Грисельда думала, что она прекрасна. Она была кинозвездой в главной роли в собственном фильме. Она никому ничего не прощала», - рассказывала Зета-Джонс о своей новой работе.

Напомним, в 70-х Бланко стала первой дамой-наркодельцом, занимавшейся масштабной контрабандой кокаина. В конце 1970-х — начале 1980-х годов она также стала весьма могущественным криминальным авторитетом штата Флорида. Она провела в тюрьме почти 20 лет (при этом продолжая управлять сетью наркодилеров), через два года после выхода на свободу Бланко была убита в колумбийском Медельине.

Премьера картины запланирована на 20 января 2018 года.

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0 Не нравится 0 Нравится 18.11.2017 Теги: Кэтрин Зета-Джонс

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