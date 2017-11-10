Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) не только талантливый модельер, она еще и неплохой повар. На днях Виктория накормила всю свою команду здоровым и питательным завтраком во время пребывания в Бостоне.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Ноя 9 2017 в 4:01 PST

Находясь в этом городе в рамках совместной работы с Reebok, Виктория опубликовала в четверг в Instagram видео о том, как она готовит питательное блюдо.

«Мы находимся в Бостоне, и я пытаюсь приготовить здоровый завтрак, но проблема в том, что на сковородке подгоревшее яйцо», - говорит Виктория, все еще одетая в халат и с волосами, обмотанными полотенцем. Но уже в следующем сообщении она говорит, что все в порядке, и показывает яичницу, лежащую на тарелке.

Виктория и ее команда насладились яичницей с авокадо и фруктами. Также на столе заметна и бутылка яблочного уксуса.

Не так давно звезда рассказала, что пьет две столовые ложки этого «напитка» каждый день для того, чтобы держать себя в форме, и призвала своих фанатов попробовать это. Она также поделилась рецептом хрустящих какао-хлопьев и смузи «зеленый монстр», которые она делает для своей семьи, пишет Hello!.

Она рассказала в интервью Sunday Times и о том, как ей удается себя поддерживать в форме. У звезды есть распорядок дня, который начинается с двухчасового занятия в спортивном зале, ему она неизменно следует, что и позволяет ей отлично выглядеть.

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