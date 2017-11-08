 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Сестра Ольги Бузовой выходит замуж?


0 0

Ольга Бузова активно работает над карьерой певицы, и трудолюбию девушки, которая тяжело переживала развод с футболистом Тарасовым, можно только позавидовать. Пока в планы Ольги не входит строить семейное гнездышко. Зато в этом ее опередила сестра Анна, которая, по-видимому, собралась замуж.

 

Анна имеет яркую внешность, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Родная сестра Ольги, кстати, в 2006 году была участницей реалити-шоу «Дом-2», надеясь там найти свою любовь. Однако проект девушку разочаровал, и Анна ушла, пишут «7Дней».

Анна выходит замуж за Константина, с которым уже пару лет живет в гражданском браке. Ранее Анна и Константин часто проводили время вместе с Ольгой и ее тогда еще супругом.

Анна Бузова заявляла, что предложение от возлюбленного получила уже давно, однако пример сестры научил хранить счастье вдали от чужих глаз. Анна перестала публиковать фото возлюбленного, чтобы не сглазить.

Сегодня Анна разместила фото в свадебном платье, подписав: «Интрига!» Теперь подписчики гадают, неужели девушка уже начала подготовку к свадьбе.



0 Не нравится 0 Нравится 08.11.2017 Теги: Ольга Бузова Анна Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору