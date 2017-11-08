Сестра Ольги Бузовой выходит замуж?

Ольга Бузова активно работает над карьерой певицы, и трудолюбию девушки, которая тяжело переживала развод с футболистом Тарасовым, можно только позавидовать. Пока в планы Ольги не входит строить семейное гнездышко. Зато в этом ее опередила сестра Анна, которая, по-видимому, собралась замуж.

Публикация от Анна Бузова (@annabuzova) Ноя 7 2017 в 11:31 PST

Анна имеет яркую внешность, поэтому никогда не была обделена мужским вниманием. Родная сестра Ольги, кстати, в 2006 году была участницей реалити-шоу «Дом-2», надеясь там найти свою любовь. Однако проект девушку разочаровал, и Анна ушла, пишут «7Дней».

Анна выходит замуж за Константина, с которым уже пару лет живет в гражданском браке. Ранее Анна и Константин часто проводили время вместе с Ольгой и ее тогда еще супругом.

Анна Бузова заявляла, что предложение от возлюбленного получила уже давно, однако пример сестры научил хранить счастье вдали от чужих глаз. Анна перестала публиковать фото возлюбленного, чтобы не сглазить.

Сегодня Анна разместила фото в свадебном платье, подписав: «Интрига!» Теперь подписчики гадают, неужели девушка уже начала подготовку к свадьбе.