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Райан Рейнольдс подшутил над женой


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Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) пошутил над своей женой, Блейк Лайвли (Blake Lively), разместив в Instagram ее фотографию со съемок, где она одета в отвратительную одежду и выглядит далеко не самым лучшим образом.

 

Актриса предстала в таком образе на съемочной площадке нового фильма «Ритм-секция». Блейк почти невозможно узнать в лиловых растянутых брюках и мешковатой куртке поверх слишком большой для нее красной футболки. Фанаты немедленно поддержали Рейнольдса и его жену, порадовавшись от того, с какой любовью пара бесконечно посмеивается друг над другом, пишет издание Hello!.

Так, они присылают друг другу шуточные поздравления с днем рождения. Однажды Блейк, поздравляя Райана, разместила фотографию, на которой он изображен вместе с Райаном Гослингом, почти вырезав при этом мужа из снимка. Таким образом она ответила на шуточное поздравление самого Рейнольдса, который в день рождения жены опубликовал их совместную фотографию, где Блейк была почти не видна.

Блейк рассказывает, что подобные шутки между ними обычное явление. Знаменитость отмечает, что часто она даже вынуждена спрашивать у подружек или сестры совета, как ей лучше ответить на очередную выходку Блейка. До того, как начать встречаться, они были друзьями на протяжении двух лет, что существенно повлияло на стиль их отношений.
 



1 Не нравится 0 Нравится 07.11.2017 Теги: Райан Рейнольдс Блейк Лайвли

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