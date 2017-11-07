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Оксане Фандере - 50!


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Оксане Фандере - 50!

Она редко появляется на светских мероприятиях и очень придирчива в выборе проектов. И тем не менее Оксана Фандера считается одной из самых обаятельных и привлекательных актрис отечественного кинематографа. Сегодня звезде исполняется 50 лет. Поздравляем!

 

Публикация от Fandera (@veriga10)

Оксана Фандера - дама эффектная и загадочная. Но не из тех, кто переживает по поводу возраста. В честь своего юбилея актриса опубликовала в Insta забавный видеоролик, в котором непринужденно танцует под хит Ирины Аллегровой.

Между прочим, в одном из интервью Оксана обмолвилась о своем секрете успеха. По мнению актрисы, если человек постоянно занят борьбой на пути к достижению цели, то, вероятно, он занят не своим делом.

«Я верю, что каждый из нас наделен своим талантом – это мое просто железобетонное убеждение. И талант нужно реализовать. Открыть в себе возможность творить, чем бы мы ни занимались: творчество в любом деле возможно. Иначе и денег не будет, и счастливыми мы не станем. Так я это вижу, в это я верю. Ведь если нет денег – то их же нет по какой-то причине? И возможно, это просто испытание, знак того, что пора перестать метаться и биться в закрытую дверь, а вместо этого присесть перед открытым окном и подумать: чего я на самом-то деле хочу?» - говорила артистка изданию Psychologies.

Ранее мы писали:

Оксана Фандера о спорте и спонтанности. Спорт, тем более по принуждению, актриса совсем не любит. 

Оксана Фандера агитирует за свободу в любви. Как говорит Оксана, их с мужем отношения построены на взаимном доверии. 

Оксана Фандера: «У меня совсем нет амбиций». По словам артистки, она могла бы сделать блестящую карьеру, если бы умела пользоваться своими связями.



0 Не нравится 2 Нравится 07.11.2017 Теги: Оксана Фандера

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