Мэйси Уильямс рада окончанию «Игры престолов»

На сегодняшний день «Игра престолов» - один из самых популярных сериалов в мире. Миллионы поклонников с нетерпением ждут последнего сезона, который будет представлен в следующем году. А Мэйси Уильямс (Maisie Williams), похоже, проект основательно утомил.

Исполнительница роли Арьи Старк заметно выросла за время съемок в сериале. И сейчас молодой звезде не терпится начать работу над новыми проектами.

«Я очень рада, что «Игра престолов» заканчивается и я смогу, наконец, заняться чем угодно, - заявила девушка в новом интервью BBC. - Это так захватывающе! Знаете, это неплохо, когда есть возможность выбирать роли, которые действительно нравятся. Теперь я могу показать миру, какой актрисой я хочу и могу быть. Теперь, наконец, есть возможность немного изменить свою карьеру».

Съемки последнего сезона сериала стартовали в середине октября в ирландском Белфасте. Процесс проходит в условиях строгой секретности, и всем актерам категорически запрещено обсуждать съемки с журналистами. Кстати, некоторые звезды сериала грустят. «Этот год будет сложным: придется прощаться со всеми и играть последние сцены то с одним человеком, то с другим», - заметил недавно Кит Харингтон.

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