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Детское новогоднее представление Фикси-шоу «Спасатели времени»


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Фикси-шоу «Спасатели времени» – масштабная премьера с участием любимых героев – Фиксиков! Будто сошедшие с экрана, они вовлекают больших и маленьких зрителей в сюжет, сохраняя главную интригу: как поиграть с Фиксиками, если они очень маленькие?

«Спасатели времени» - это зрелищное шоу с новым уровнем интерактивности, европейским классом звука и спецэффектами, гиперреалистичными костюмами. Дети любят спецэффекты, поэтому их ожидают радиоуправляемые модели, интерактивный экран и падающие с потолка надувные фигуры. На протяжении всего шоу используется приём переключения внимания: песни сменяются танцами, танцы – неподвижным сидением, сидение – бурной игрой, благодаря такому построению спектакля дети не устают и не отвлекаются.

Детское новогоднее представление Фикси-шоу «Спасатели времени»

Сеансы циркового водного шоу проходят с «02» января 2018г. по «08» января 2018г.
Телефон 8 495 215 00 00
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0 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: новый год шоу праздники дети фиксики

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