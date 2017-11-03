Детское новогоднее представление Фикси-шоу «Спасатели времени»

Фикси-шоу «Спасатели времени» – масштабная премьера с участием любимых героев – Фиксиков! Будто сошедшие с экрана, они вовлекают больших и маленьких зрителей в сюжет, сохраняя главную интригу: как поиграть с Фиксиками, если они очень маленькие?

«Спасатели времени» - это зрелищное шоу с новым уровнем интерактивности, европейским классом звука и спецэффектами, гиперреалистичными костюмами. Дети любят спецэффекты, поэтому их ожидают радиоуправляемые модели, интерактивный экран и падающие с потолка надувные фигуры. На протяжении всего шоу используется приём переключения внимания: песни сменяются танцами, танцы – неподвижным сидением, сидение – бурной игрой, благодаря такому построению спектакля дети не устают и не отвлекаются.

Сеансы циркового водного шоу проходят с «02» января 2018г. по «08» января 2018г.

Телефон 8 495 215 00 00

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