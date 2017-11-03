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Ирина Лобачева высказалась о смерти Марьянова


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В очередном выпуске программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» обсуждались причины смерти актера Дмитрия Марьянова. В шоу приняли участие вдова актера и его бывшая возлюбленная Ирина Лобачева. И не обошлось без неоднозначных замечаний.

В свое время у фигуристки был бурный роман с Марьяновым. Однако в какой-то момент звезды расстались, у Дмитрия завязались отношения с Ксенией Бик, и в конце концов пара сочеталась браком. Теперь Ирина обмолвилась, что не исключает вероятности того, что у вдовы актера были некоторые мотивы.

«Это мои догадки и мое мнение. В Москву приезжает очень много людей, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому наши люди остаются безработными. А те, кто приезжает, наживаются на нас обманным путем. Я имею в виду, что здесь, скорее всего, присутствовала меркантильная история – завладеть имуществом Димы», – сказала Лобачева.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Марьянова, по предварительным данным, стал оторвавшийся тромб. Но точная причина пока не называется. «Судмедэкспертиза еще не готова. Называть точную причину смерти Марьянова преждевременно», - цитирует ТАСС представителей ГСУ СК по Московской области.

Напомним, актер скончался 15 октября. Дмитрий почувствовал серьезное недомогание, будучи в частном центре реабилитации в Лобне, однако специалисты центра не смогли оказать квалифицированную помощь.

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0 Не нравится 0 Нравится 03.11.2017 Теги: Дмитрий Марьянов

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