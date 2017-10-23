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Архарову интересуют таланты Бузовой


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Кто только не обсуждал музыкальные работы Ольги Бузовой. Некоторые над девушкой откровенно смеются, другие восхищаются целеустремленностью. Актриса Екатерина Архарова долго молчала. Но увидев живое выступление Ольги, впечатлена не была.

На выходных Бузова стала звездой модного показа Бэллы Потемкиной. Девушка выступила как в качестве манекенщицы, так и певицы, исполнив несколько своих хитов. «Это было великолепное шоу, меня до сих пор переполняют эмоции! Коллекция @bellapotemkinaofficial, как всегда, на высоте! Мурашки по коже, когда пересматриваю видео фантастического показа, который мне посчастливилось открывать! Вау!» - написала Ольга в соцсетях.

Екатерина Архарова, оказавшаяся в числе ВИП-гостий шоу, однако, отозвалась о выступлении Бузовой без особого восторга. «Попа есть? Есть! Голос есть? Нет! А талант? Хотелось узнать, какой у этой певицы талант», — прокомментировала она появление Бузовой на подиуме.

Затем Архарова опубликовала одно из видео шоу в Сети и подписала ролик: «Девочка, ты ошиблась адресом!» Позже актриса пояснила: «Вообще-то, я про себя писала в данной ситуации. А потом, читая комментарии, стало очень интересно, захотелось посмотреть, как реагируют поклонники #ольгабузова ... Против Оли я ничего не имею. Она молодец! Поймала свой момент и заколачивает деньги».

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0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2017 Теги: Ольга Бузова

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