Дженнифер Лопес выходит замуж

Певица Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и ее возлюбленный Алекс Родригес (Alex Rodriguez) сделали сенсационное заявление. Звездная пара решила официально оформить отношения и объявила о грядущей свадьбе друзьям в кафе.

Дженнифер Лопес четвертый раз собирается замуж, причем ранее уже ходили слухи о ее тайной помолвке с бейсболистом.

Источник, близкий к паре, сообщил изданию Day & Night, что пара озвучила радостную новость своим друзьям во время вечеринки в одном из популярных стейк-хаусов в Нью-Йорке. Новость обрушилась на друзей знаменитостей сразу после того, как те насладились салатами из крабов и авокадо.

Поддерживает пару и то, что их семьи благосклонно относятся к союзу. Источник также утверждает, что пара решила пока не объявлять о грядущей свадьбе, чтобы сосредоточиться на сборе средств в пользу пострадавшего от урагана Пуэрто-Рико.

Ранее 48-летняя певица не раз подчеркивала, что не беспокоится из-за возраста. Она не чувствует себя старше, не видит смысла менять привычный стиль жизни. Действительно важное для дивы - отношения. И любовь к себе.