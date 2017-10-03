Кайя Гербер дебютировала на показе Chanel

16-летнюю Кайю Гербер (Kaia Gerber) можно назвать маминой гордостью. Дочь Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) дебютировала на самом знаковом шоу Недели моды в Париже - на показе Chanel. Это серьезный прорыв.

С начала модельной карьеры 16-летней Гербер мало кто сомневался в ее успехе. Но юная леди уже обошла по достижениям собственную знаменитую родительницу. Кайя приняла участие в показах самых известных модных домов в Милане, затем отправилась в Париж, и, вуаля, она дефилирует в новых футуристичных нарядах от Карла Лагерфельда.

Между прочим, на Неделе моды в Милане компанию Кайе на подиуме составила ее знаменитая мама. На шоу Versace Синди Кроуфорд вышла в компании своих коллег - супермоделей 90-х: Клаудии Шиффер, Хелены Кристенсен, Карлы Бруни и Наоми Кэмпбелл.

Как позже призналась Кроуфорд, она не хотела выходить на подиум вместе с дочерью. Синди убеждена, что 16-летней Кайе лучше работать на показах вместе со своими ровесницами или моделями чуть постарше, но не с ветеранами. Но Донателле Версаче удалось уговорить 51-летнюю звезду. Выход супермоделей задумывался как эффектная кульминация - сюрприз. И сюрприз удался.

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Источник фото: Globallookpress.com