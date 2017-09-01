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Амаль Клуни блистает в Венеции


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В Венеции стартовал ежегодный международный кинофестиваль, и концентрация звезд на Мостре стремительно повышается. Вчера на Лидо заглянули Джордж (George ) и Амаль Клуни (Amal Clooney). Актер представляет свою новую картину, и супруга звезду поддерживает.

 

Вчера Клуни с супругой был замечен на прогулке по каналам. После пара отправилась на премьеру, и светские обозреватели тут же отметили цветущий вид Амаль, а модные критики похвалили даму за вкус - в стильном платье с бюстье из новой коллекции Ermanno Scervino миссис Клуни выглядела настоящей дивой.

Сейчас 56-летний Джордж представляет в Венеции свою картину «Субурбикон». Клуни выступил режиссером, а главные роли сыграли Джулианна Мур (Julianne Moore) и Мэтт Деймон (Matt Damon).

Между прочим, недавно актер довольно оригинально пошутил о радостях отцовства. «Сейчас моя работа - менять подгузники и время от времени прогуливаться с ними (детьми). Я действительно не думал, что в 56 лет стану отцом двойни. Внезапно вы становитесь ответственным за других людей. Это ужасно». Напомним, в июне Амаль подарила супругу дочь Эллу и сына Александра.

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1 Не нравится 0 Нравится 01.09.2017 Теги: Амаль Клуни

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