Стивен Кинг оставил Трампа без клоунов

Знаменитый писатель Стивен Кинг (Stephen King) отомстил президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) за то, что тот не дает ему читать президентские твиты. Автор ужастиков запретил политику... смотреть на клоуна.

Публикация от Stephen King (@stephenking) Ноя 11 2014 в 9:11 PST

В собственном аккаунте Кинг 25 августа разместил сообщение, в котором запретил Трампу смотреть некоторые фильмы по его книгам, пишет Lenta.ru.

«Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. А я запрещаю ему смотреть "Оно" и "Мистер Мерседес". Никаких клоунов для тебя, Дональд», - гласило сообщение.

О том, что президент перекрыл доступ к своим твитам Стивену Кингу, стало известно еще в июне. «Трамп не дает мне читать его твиты», - написал тогда Кинг. «Наверное, я покончу с собой», - заявил с сарказмом писатель. А теперь последовал его суровый ответ.

Учитывая, что роман Кинга «Оно», где имеется персонаж-клоун Пеннивайз, был перенесен на экран дважды, а новый фильм появится на экранах только в сентябре, остается неясным, который из них Кинг запрещает смотреть президенту Трампу. Первая серия детективного сериала «Мистер Мерседес» была предложена зрителям 9 августа, и Кинг лишил президента США возможности смотреть новинку.

Известно, что писатель, который прославился как автор кровавых и страшных историй, активно интересуется политикой и часто высказывается о ситуации в стране. Раньше под его острый язык попадал Джордж Буш, которого он явно недолюбливал.

