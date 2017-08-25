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Стивен Кинг оставил Трампа без клоунов


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Знаменитый писатель Стивен Кинг (Stephen King) отомстил президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) за то, что тот не дает ему читать президентские твиты. Автор ужастиков запретил политику... смотреть на клоуна.

В собственном аккаунте Кинг 25 августа разместил сообщение, в котором запретил Трампу смотреть некоторые фильмы по его книгам, пишет Lenta.ru.

«Дональд Трамп заблокировал меня в Twitter. А я запрещаю ему смотреть "Оно" и "Мистер Мерседес". Никаких клоунов для тебя, Дональд», - гласило сообщение.

О том, что президент перекрыл доступ к своим твитам Стивену Кингу, стало известно еще в июне.  «Трамп не дает мне читать его твиты», - написал тогда Кинг. «Наверное, я покончу с собой», - заявил с сарказмом писатель. А теперь последовал его суровый ответ.

Учитывая, что роман Кинга «Оно», где имеется персонаж-клоун Пеннивайз, был перенесен на экран дважды, а новый фильм появится на экранах только в сентябре, остается неясным, который из них Кинг запрещает смотреть президенту Трампу. Первая серия детективного сериала «Мистер Мерседес» была предложена зрителям 9 августа, и Кинг лишил президента США возможности смотреть новинку.

Известно, что писатель, который прославился как автор кровавых и страшных историй, активно интересуется политикой и часто высказывается о ситуации в стране. Раньше под его острый язык попадал Джордж Буш, которого он явно недолюбливал.
 



0 Не нравится 0 Нравится 25.08.2017 Теги: Стивен Кинг Дональд Трамп

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