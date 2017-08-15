Сын Собчак сказал первое слово

Малышу Платону скоро исполнится 9 месяцев. Мальчик растет здоровеньким и смышленым и на днях привел в восторг родителей. Ребенок сказал свое первое слово. И это слово не «мама».

Максим Виторган очень горд. Его младший сын теперь говорит «Папа». Актер настолько горд, что опубликовал в соцсетях запись первого слова Платона.

Тем временем Ксения сообщила, что ее первенец уже может претендовать на Золотую карту "Аэрофлота". «Привычка - вторая натура. Платон столько летает с нами, что скоро станет Золотым Членом Аэрофлота и перестанет требовать от нас смешных рожиц (хотелось бы надеяться)».

Между прочим, ранее Эммануил Виторган обмолвился, что Максим - почти что идеальный отец. А малыш Платон - очень смышленый мальчик. «У этого пацаненка - двух месяцев даже не было - глаза абсолютно сознательные, он слышит звук и поворачивает глаза, удивительно! Максим готов купать, готов заворачивать, разворачивать... Ксюша действительно очень занята... Это огромная помощь со стороны Максима».

Людмила Нарусова рассказывала, что с удовольствием нянчится с внуком, однако она не всегда одобряет методы воспитания Ксении и Максима. «Платона уже в 4 месяца отправили плавать. Я бы на такое не решилась, а Максим считает, что так нужно воспитывать мужчину», - рассказывала дама в одном из интервью.

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