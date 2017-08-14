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Равшана Куркова тайно вышла замуж


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Равшана Куркова может часами рассказывать о съемках нового кино и театральных постановках. Но когда заходит речь о личной жизни, звезда предпочитает сменить тему. Но возможно, в скором времени актриса все же поделится с поклонниками радостной новостью.

Равшана снова замужняя дама. В конце июля она тайно вышла замуж за актера и каскадера Станислава Румянцева.

С 26-летним артистом Куркова познакомилась во время репетиций нашумевшего в прошлом году спектакля «Черный русский». Артисты играли влюбленную пару и через некоторое время почувствовали отнюдь не наигранные чувства. В начале года Равшана и Станислав отправились на Самуи, затем побывали в Болгарии и Швейцарии, а летний отдых решили провести в Сочи. По информации Starhit, Куркова и Румянцев зарегистрировали отношения и в скором времени планируют провести шикарный банкет.

Кстати, ранее в одном из интервью актриса обмолвилась: «А вам не знакома ситуация, когда люди наступают на одни и те же грабли? И никакой броней они не обрастают. Каждый раз могут совершать одни и те же ошибки. Я считаю, мы такие, какие есть, и ни времени, ни обстоятельствам не под силу нас изменить. Если человек смотрит на мир распахнутыми глазами, то жизни его надо долго бить головой о стенку, чтобы он изменил свое отношение к миру».

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0 Не нравится 0 Нравится 14.08.2017 Теги: равшана куркова

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