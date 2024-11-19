Когда отдыхаем на новогодние праздники 2024-2025: полный список выходных

Новогодние праздники – это то событие, которое с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. В это время они получат возможность хорошенько отдохнуть и провести с близкими больше времени в приятной праздничной атмосфере. Чтобы правильно распланировать отдых, следует знать, какие дни будут официальными выходными в декабре 2024 и январе 2025 года. Клео.ру предлагает погрузиться подробнее в эту тему.

Официальные выходные дни в декабре 2024 года

В декабре, как правило, рабочий график стабильный, а приближение праздников хорошо ощущается лишь в последнюю неделю зимнего месяца. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года, который является официальным выходным днем, и продлятся почти 2 недели.

Всего же на этот месяц приходится 10 нерабочих дней. Выходной на 30 декабря с субботы 28 декабря, а на 31 декабря – с воскресенья 7 января 2024 года. При этом суббота является полным рабочим днем, без сокращений. Календарь праздников, выходных и рабочих дней показан ниже.





Официальные выходные дни в январе 2025 года

Традиционно январь самый короткий месяц по количеству рабочих дней. Первая неделя месяца – это новогодние и рождественские праздники, и лишь с 9 числа жизнь начинает возвращаться в привычный рабочий график.

Все праздничные дни и переносы в 2025 году четко регулируются постановление Правительства РФ №1335 от 4 октября 2024 года. Согласно этому документу, в январе россияне будут отдыхать с 1 по 8 число месяца. Выходные дни, которые выпадают на праздничную неделю, будут перенесены:

с субботы 4 января на пятницу 2 мая;

с воскресенья 5 января на среду 31 декабря.

Всего на первый зимний месяц приходится 14 нерабочих и 17 рабочих дней. Узнать о том, как отдыхаем на Новый год 2025 и подробно ознакомиться с графиком работы можно в календаре праздников ниже.





Как выгодно планировать отпуск

Чтобы выгодно планировать отпуск на Новый год 2025 и не потерять в зарплате, следует знать, как считается стоимость рабочих дней. При фиксированной заработной плате за месяц оценивается каждый день. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше их стоимость. Так, в январе рабочее время будет стоить дороже всего (17 дней). Следом по ценности идут май (18), июнь и ноябрь (19).

Однако при подсчете отпускных ситуация немного меняется. Стоимость таких дней не зависит от количества праздников или выходных. Следовательно, если брать отпуск в январе, мае, июне или ноябре, то «дорогие» рабочие дни будут оплачены по средней стоимости. По этой причине бухгалтерия часто не рекомендует планировать отпуск на начало года.

Чтобы не потерять в деньгах и продлить себе отдых, оптимальным решением будет взять отпуск в декабре 2024 года, до 28 числа включительно. В таком случае отдых плавно перейдет в празднование Нового года 2025.





Итог

Новый год – это всегда радостное и ожидаемое событие, и 2025 год вряд ли станет исключением. Календарь официальных выходных в декабре и январе сообщает, что россияне смогут отдыхать на новогодние и рождественские праздники 11 дней подряд.