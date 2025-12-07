Всемирный день сна 2026: история праздника и советы для здорового сна

Всемирный день сна в 2026 году. Дата праздника, его цели, польза сна и советы для здорового отдыха.
Одна из базовых потребностей человеческого организма – это сон. Именно он обеспечивает полноценный отдых, при этом в подобном состоянии люди проводят третью часть своей жизни. Неудивительно, что в честь этого явления был учрежден особый праздник – Всемирный день сна, который в 2026 году будут отмечать по всему миру. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, а также приведет простые, но действенные советы, которые помогут обеспечить здоровый сон.
Когда отмечают Всемирный день сна в 2026 году
Для празднования торжества предусмотрена плавающая дата. Она выпадает на пятницу, приходящуюся накануне дня весеннего равноденствия. В 2026 году этой датой станет 13 марта.
История Всемирного дня сна
Идея об учреждении этого необычного праздника принадлежала Международному комитету дня сна, состоящему в Международной ассоциации медицины сна. Основная цель, которая ставилась при создании этого торжества – акцент на необходимости соблюдения принципов, обеспечивающих здоровый сон и лечение его нарушений, привлечение внимания общества к данной проблеме. Впервые отмечание праздника было проведено в 2008 году.
День сна в 2026 году будет сопровождаться всевозможными мероприятиями, посвященными сну. Это разнообразные симпозиумы, круглые столы, конференции, на которых обсуждаются связанные со сном.
Простые советы для здорового сна
Соблюдение режима дня и сна – это залог здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы обеспечить пользу сна, Клео.ру предлагает вам придерживаться таких рекомендаций:
- Необходимо отходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время, даже если это выходной день.
- Постарайтесь избавиться от вредных привычек, поскольку они крайне негативно сказываются на качестве сна. Если вы все же не можете от них воздержаться, не употребляйте алкоголь и не курите как минимум за четыре часа до сна.
- Прекратите потреблять продукты, содержащие кофеин за шесть часов до отхода ко сну. К этой категории относятся кофе, чай, шоколад, энергетические напитки.
- В вечернее время предпочитайте легкий ужин, в состав которого не входят острые и сладкие продукты.
- Всем известно о пользе физических упражнений, однако такой активности следует избегать непосредственно перед сном.
- Если вы предпочитаете спать днем, делайте это не более 40 минут.
- Оборудуйте для себя максимально комфортное спальное место (подушка, матрас, постельное белье). Также позаботьтесь о том, чтобы в спальне было тихо и темно.
- Обеспечьте в помещении, где вы спите, комфортную температуру и хорошую вентиляцию.
Интересные факты о сне
Со сном связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:
- Исследованием сна занимается специальная наука, которая носит название "сомнология".
- Во время сна некоторые известные люди сделали уникальные открытия. Так, Дмитрий Менделеев увидел периодическую систему химических элементов, Август Кекуле придумал формулу бензола, а Пол Маккартни услышал мелодию, превратившуюся впоследствии в хит "Yesterday".
- Сны начинают приходить к человеку после того, как он уже провел в этом состоянии около полутора часов. При этом на долю сновидений приходится лишь 15-20% от общего времени, которое вы спите.
- У людей существенно снижается работоспособность, если они провели без сна 16 часов и больше.
- Люди, спящие менее 8 часов в сутки, зачастую подвержены проблемам с избыточным весом, поскольку они склонны к перееданию и, как следствие, к ожирению.
- Единственное млекопитающее, которое может лишить себя сна осознанно, – это человек.
- Определенные разновидности животных ведут себя во сне очень интересно. Так, слоны, лошади и коровы могут это делать стоя, фламинго – на одной ноге, а бегемоты под водой. При этом последние через каждые 5 минут всплывают на поверхность для вдыхания воздуха, но продолжают спать.
Итог
Всемирный день сна в 2026 году – это интересный праздник, направленный на привлечения внимания к важным моментам, связанным со здоровьем человека. Задумайтесь о том, уделяете ли вы сну достаточно времени и является ли он качественным. Также примите нужные меры в случае необходимости, чтобы обеспечить себе надлежащие условия для сна.