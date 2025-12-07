Всемирный день сна 2026: история праздника и советы для здорового сна

Одна из базовых потребностей человеческого организма – это сон. Именно он обеспечивает полноценный отдых, при этом в подобном состоянии люди проводят третью часть своей жизни. Неудивительно, что в честь этого явления был учрежден особый праздник – Всемирный день сна, который в 2026 году будут отмечать по всему миру. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, а также приведет простые, но действенные советы, которые помогут обеспечить здоровый сон.

Когда отмечают Всемирный день сна в 2026 году

Для празднования торжества предусмотрена плавающая дата. Она выпадает на пятницу, приходящуюся накануне дня весеннего равноденствия. В 2026 году этой датой станет 13 марта.





История Всемирного дня сна

Идея об учреждении этого необычного праздника принадлежала Международному комитету дня сна, состоящему в Международной ассоциации медицины сна. Основная цель, которая ставилась при создании этого торжества – акцент на необходимости соблюдения принципов, обеспечивающих здоровый сон и лечение его нарушений, привлечение внимания общества к данной проблеме. Впервые отмечание праздника было проведено в 2008 году.

День сна в 2026 году будет сопровождаться всевозможными мероприятиями, посвященными сну. Это разнообразные симпозиумы, круглые столы, конференции, на которых обсуждаются связанные со сном.





Простые советы для здорового сна

Соблюдение режима дня и сна – это залог здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы обеспечить пользу сна, Клео.ру предлагает вам придерживаться таких рекомендаций:

Необходимо отходить ко сну и пробуждаться в одно и то же время, даже если это выходной день.

Постарайтесь избавиться от вредных привычек, поскольку они крайне негативно сказываются на качестве сна. Если вы все же не можете от них воздержаться, не употребляйте алкоголь и не курите как минимум за четыре часа до сна.

Прекратите потреблять продукты, содержащие кофеин за шесть часов до отхода ко сну. К этой категории относятся кофе, чай, шоколад, энергетические напитки.

В вечернее время предпочитайте легкий ужин, в состав которого не входят острые и сладкие продукты.

Всем известно о пользе физических упражнений, однако такой активности следует избегать непосредственно перед сном.

Если вы предпочитаете спать днем, делайте это не более 40 минут.

Оборудуйте для себя максимально комфортное спальное место (подушка, матрас, постельное белье). Также позаботьтесь о том, чтобы в спальне было тихо и темно.

Обеспечьте в помещении, где вы спите, комфортную температуру и хорошую вентиляцию.





Интересные факты о сне

Со сном связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Исследованием сна занимается специальная наука, которая носит название "сомнология".

Во время сна некоторые известные люди сделали уникальные открытия. Так, Дмитрий Менделеев увидел периодическую систему химических элементов, Август Кекуле придумал формулу бензола, а Пол Маккартни услышал мелодию, превратившуюся впоследствии в хит "Yesterday".

Сны начинают приходить к человеку после того, как он уже провел в этом состоянии около полутора часов. При этом на долю сновидений приходится лишь 15-20% от общего времени, которое вы спите.

У людей существенно снижается работоспособность, если они провели без сна 16 часов и больше.

Люди, спящие менее 8 часов в сутки, зачастую подвержены проблемам с избыточным весом, поскольку они склонны к перееданию и, как следствие, к ожирению.

Единственное млекопитающее, которое может лишить себя сна осознанно, – это человек.

Определенные разновидности животных ведут себя во сне очень интересно. Так, слоны, лошади и коровы могут это делать стоя, фламинго – на одной ноге, а бегемоты под водой. При этом последние через каждые 5 минут всплывают на поверхность для вдыхания воздуха, но продолжают спать.





Итог

Всемирный день сна в 2026 году – это интересный праздник, направленный на привлечения внимания к важным моментам, связанным со здоровьем человека. Задумайтесь о том, уделяете ли вы сну достаточно времени и является ли он качественным. Также примите нужные меры в случае необходимости, чтобы обеспечить себе надлежащие условия для сна.