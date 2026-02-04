Великий пост в 2026 году: когда начинается, что можно и что нельзя

Пасха считается одним из величайших праздников у православных христиан. Этому торжеству предшествует серьезная подготовка, Великий пост, предназначением которого в 2026 году является, прежде всего, духовное очищение. Этот период характеризуется не только соблюдением определенных правил питания, но и тем, что верующие должны уделять внимание своей душе и чистоте мыслей. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и значении данного торжества, о правилах, которые необходимо соблюдать в это время.

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2026 году

Период подготовки к Пасхе напрямую зависит от того, когда празднуется Светлое Христово Воскресенье. В 2026 году начало Великого поста выпадает на 23 февраля, а его завершающий день 11 апреля, непосредственно перед Пасхой.





История и значение Великого поста

Существует две версии относительно того, какую историю происхождения имеет Великий пост. Одна из них говорит о том, что его установили в честь о подвиге, который совершил Иисус Христос, находясь в пустыне без воды и еды на протяжении 40 дней после своего Крещения.

Другая версия имеет отсылку к периоду на заре христианства, когда всем желающим приобщиться к церкви предписывалось перед Крещением уделять время усердной молитве и посту. Крестины были приурочены к большим праздникам, одним из таких торжеств была Пасха. Другие верующие проявляли солидарность с людьми, которые собирались принять таинство Крещения, поэтому также усиленно молились и постились.

Священники отмечают, что пост не устанавливался в один момент, ему предшествовал опыт и практика, которые формировались на протяжении многих лет. В настоящее время верующим предписывается соблюдать правила и ограничения в еде 47 дней перед Пасхой. Исходя из этого, и определяется, с какого числа Великий пост. Как уже было упомянуто, в 2026 году его начало приходится на 23 февраля.





Основные правила Великого поста

Главное условие этого периода, его цель и значение – это духовная составляющая Великого поста. Пока он длится, верующие должны придерживаться таких основных правил:

Молитва . Священнослужители отмечают, что для тех, кто уделяет ей внимание и в обычные дни, должно применяться правило – прибавлять к имеющемуся. Так, если человек обычно молится только в храме, то в период Великого поста ему следует произносить молитву и дома, хотя бы краткую. Если верующий посещает церковь в воскресенье, ему нужно прибавить хотя бы один будний день.

. Священнослужители отмечают, что для тех, кто уделяет ей внимание и в обычные дни, должно применяться правило – прибавлять к имеющемуся. Так, если человек обычно молится только в храме, то в период Великого поста ему следует произносить молитву и дома, хотя бы краткую. Если верующий посещает церковь в воскресенье, ему нужно прибавить хотя бы один будний день. Борьба с грехами . Человек должен проанализировать, к каким прегрешениям он склонен и постараться их преодолеть. К примеру, это может быть употребление бранных слов или непроходящая обида на кого-либо. С этим тесно связано еще одно правило – покаяние, человек должен искренне раскаяться в своих прегрешениях.

. Человек должен проанализировать, к каким прегрешениям он склонен и постараться их преодолеть. К примеру, это может быть употребление бранных слов или непроходящая обида на кого-либо. С этим тесно связано еще одно правило – покаяние, человек должен искренне раскаяться в своих прегрешениях. Добрые дела. Период Великого поста – время, когда верующие должны оказывать помощь нуждающимся и совершать в повседневной жизни добрые поступки. Также необходимо нести добро в своем сердце и радоваться тому, что нас окружает и приближает к Богу.





Что можно и нельзя есть в Великий пост

Чтобы составить представление о том, что можно есть в Великий пост, и какие продукты запрещены, нужно знать о его этапах. Ему предшествует Масленица или Сырная Седмица – неделя, когда принято исключать из меню мясо. Благодаря этому верующие могут подготовиться к посту плавно и постепенно.

Сам же Великий пост включает два периода – это Святая Четыредесятница, за которой следует Страстная Седмица. Первый из этих периодов знаменует, что мы идем навстречу Богу, каясь в имеющихся грехах и соблюдая ограничения в еде. Второй период означает, что уже сам Христос идет к нам.

Подбирая для себя питание в Великий пост, следует помнить о том, что его целью является очищение и покаяние, а не запреты на определенные продукты. Стоит ориентироваться на свое состояние здоровья, не лишним будет проконсультироваться с врачом. Для тех же, кто входит в пост не в первый раз и уверен в своих силах, действуют такие правила:

Первый день поста и Страстная пятница, которая в 2026 году выпадает на 3 апреля, – самые строгие дни. Усердные христиане едят в эти дни только хлеб и пьют только воду.

Сухоядения – употребления только лишь фруктов, овощей, воды и узвара, придерживаются в такие дни как понедельник, среда и пятница.

Во вторник и четверг разрешена горячая пища, но она должна быть без масла.

Еда в горячем виде и с добавлением масла позволяется в выходные дни – субботу и воскресенье.

В великую предпасхальную субботу следует придерживаться сухоядения или даже полностью ограничить себя в еде вплоть до ночного богослужения.





Итог

Великий пост в 2026 году – важный период для всех верующих, желающих как следует подготовиться к Пасхе, очиститься перед этим светлым праздником. Обязательно учитывайте свое состояние здоровья, принимая решение ограничивать себя в пище, и помните, что главное – это искреннее покаяние и чистота души.