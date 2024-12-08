Международный день корги 2025 — когда празднуют и за что мы любим корги

Для любителей собак их питомцы имеют особое значение, являются верным другом и настоящим членом семьи. Одна из самых пород – корги, которая особенно популярна и наверняка знакома каждому. Маленьким четырехлапым друзьям даже посвящен особый праздник – Международный день корги, который в 2025 году будут отмечать так же, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет о том, как появилась эта дата, посвященная уникальной породе, а также приведет интересные факты, связанные с корги.

Когда отмечается Международный день корги

Людям, впервые узнавшим о данном празднике, интересно знать, когда день корги. Дата является фиксированной, не меняется из года в год и отмечается 4 июня. Праздник – отличный повод, чтобы в очередной раз выразить любовь к своему питомцу и собраться с единомышленниками, имеющими такую же породу, чтобы пообщаться о своих питомцах.





История праздника

День корги – праздник, который возник относительно недавно, он появился лишь в 2019 году. Заслуга в его учреждении принадлежит группе товарищей родом из Омахи, города, расположенного в Соединенных Штатах Америки. Друзья решили привлечь внимание людей к этой милой породе и сделать этот день по-особенному праздничным. Они организовали мероприятия в собачьих парках, направленные на то, чтобы хозяева собак имели возможность весело и интересно провести время со своими питомцами. Также праздник имел целью собрать средства для благотворительных организаций, занимающихся защитой и спасением корги.

Корги – порода, которая существует очень давно. Особую популярность она обрела благодаря королеве Елизавете II. Правительница настолько любила этих собак, что они стали ассоциироваться с самой королевой. Елизавета II неизменно появлялась с ними в многочисленных телевизионных шоу. За весь период ее правления у нее было более 30 корги.

Традиции празднования Дня корги во многом зависят от пожеланий их хозяев. Можно отправиться со своим питомцем в один из собачьих парков, где эта дата приурочена к проведению всевозможных развлекательных мероприятий, принять участие в сборах с владельцами такой же породы собак. Хозяева, чьи любимцы предпочитают более спокойное времяпровождение, могут прекрасно провести время в домашней обстановке, побаловав своего питомца вкусностями по случаю праздника и подарив ему новую игрушку или просто порцию своей любви. Также в этот день на телевидении активно демонстрируются передачи, посвященные корги.

Традицией последних лет стало выкладывание фотографий с корги в социальные сети. Можно также порадовать и себя, купив футболку или другой предмет гардероба с изображением корги. Также можно принять участие в сборе средств, акции организовывают благотворительные организации, занимающиеся спасением и защитой этой породы.





Интересные факты о породе корги

С корги связаны многочисленные интересные факты. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Порода считается одной из самых древних в мире, согласно исследованиям, она существовала уже в 1017 году н.э.

Название "корги" имеет оригинальное происхождение, которое берет свои истоки из валлийского языка. "Кор" в переводе означает карлик, а "ги" – собака.

Изначально порода выводилась с целью присмотра при выпасе крупного рогатого скота в Уэльсе. Этому способствовал низкий рост собак: они могли кусать животных за пятки, при этом вероятность удара копытом исключалась.

Порода включает две разновидности: вельш корги пемворк и вельш корги кардиган. Первая из них более популярна и характеризуется более коротким хвостом.

Мало кому известно, что корги относятся к семейству овчарок и являются очень миниатюрными представителями.

Ближайшими родственниками корги считаются шпицы.

При беге корги могут развивать скорость до 40 км в час, несмотря на свои короткие ноги.

Корги неприхотливы в уходе, единственный нюанс – наличие густой шерсти, которая линяет дважды в год.





Итог

Международный день корги в 2025 году – это отличный повод подарить своему питомцу двойную порцию любви, побаловать его вкусностями и игрушками, принять участие в развлекательных мероприятиях, проходящих в парках и просто задуматься о том, какую ценность имеет питомец в вашей жизни.