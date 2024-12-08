Всемирный день велосипеда 2025: дата праздника и традиции в разных странах

Не только официальные праздники имеют свою дату, для отмечания может быть выбран и довольно необычный повод. Примером является Всемирный день велосипеда, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. Двухколесное транспортное средство имеет своих поклонников, а эта дата – дополнительный повод вспомнить о нем и прокатиться с удовольствием. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного праздника и о том, как его отмечают в разных странах.

Когда отмечается Всемирный день велосипеда

Людям, впервые узнавшим о данном празднике, интересно знать, когда День велосипеда. Для него выбрана четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, это 3 июня. Любители велоспорта в этот день смогут собраться совершить совместную прогулку на своих транспортных средствах.





Зачем нужен этот праздник

Праздник появился относительно недавно, в 2018 году. Заслуга в его учреждении принадлежит Генеральной Ассамблее ООН, а инициатива исходила от представителей Туркменистана. В итоге под документом подписались 56 стран.

Предназначение праздника велосипедов заключается в том, чтобы напомнить о том, какую пользу для здоровья могут принести регулярные поездки на этом транспортном средстве. Кроме того, обращается внимание на его экологичность, ведь при его использовании отсутствуют выбросы углекислого газа, в отличие от автомобилей. Велосипед очень мобилен и выступает великолепной альтернативой машинам для передвижения в пределах определенного населенного пункта.

Целью праздника является популяризировать велосипед и поддерживать с его помощью активность. Также обращается внимание на улучшение городской инфраструктуры, что подразумевает обустройство безопасных велодорожек и парковок для двухколесного транспортного средства.





Как празднуют День велосипеда в разных странах

Традиции этого праздника состоят в проведении всевозможных акций, способствующих популяризации велоспорта. В этот день можно получить скидки на соответствующие товары во многих магазинах спортивной одежды, воспользоваться проверкой данного вида транспорта, которая осуществляется в честь праздника абсолютно бесплатно.

Также в некоторых городах организовываются акции экологического характера, во время которых каждый желающий может приобщиться к высадке деревьев либо уборке территорий, проявляя тем самым заботу об окружающей среде. Традицией, способной принести огромное удовольствие поклонникам данного вида транспорта, становится сбор велосипедистов и последующая совместная поездка.

России Всемирный день велосипеда широко празднуют в больших городах разных стран, в том числе и России. Зачастую в них проводятся следующие мероприятия:

бесплатный прокат двухколесных транспортных средств;

организация гонок на велосипедах;

проведение велопарадов, проложенных по специальным маршрутам и сопровождающихся акциями и конкурсами;

обустройство точек с выдачей подарков велосипедистам, зачастую они могут получить какой-либо сувенир или отведать бесплатное угощение;

проведение мастер-классов по ремонту велосипедов;

организация прослушивания лекций, темой которых является безопасность передвижения на дорогах.





Итог

Всемирный день велосипеда в 2025 году – это значимое событие для поклонников двухколесного транспорта. Если вы относитесь к их числу, не забудьте порадовать себя поездкой в городской черте или на природе, или по желанию приобщитесь к сообществу единомышленников и мероприятиям, которые проводятся в этот день.