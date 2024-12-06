Прокрастинация и как с ней бороться: рекомендации бизнес-психолога

Прокрастинация – это привычка откладывать дела на потом, которая знакома многим. Она может проявляться в различных формах: от простого откладывания выполнения задач до полного избегания ответственности за выполнение задачи. Понимание причин, вторичных выгод и методов борьбы с прокрастинацией может помочь справиться с этой проблемой. Об этом рассказала бизнес-психолог Татьяна Данилова специально для читателей "Клео.ру".





Прокрастинация – это запутанный лабиринт, где каждый поворот – это новое оправдание, мешающее найти выход.



Психология выделяет несколько ключевых причин, способствующих прокрастинации:



Страх неудачи: боязнь не оправдать ожидания, как собственные, так и окружающих, может парализовать и привести к избеганию задачи. Перфекционизм: стремление к идеальному результату часто мешает начать работу, так как любая попытка кажется недостаточно совершенной. Низкая самооценка: неверие в свои силы и способности может стать причиной откладывания, так как человек боится столкнуться с неудачей. Недостаток мотивации: отсутствие ясной цели или понимания значимости задачи снижает желание ее выполнять. Внутренний конфликт: противоречие между желанием немедленного удовольствия и необходимостью выполнения обязанностей. Стресс и усталость: перегрузка и эмоциональное истощение могут снизить способность к концентрации и привести к прокрастинации. Выученное поведение: прокрастинация может стать привычкой, сформированной в результате прошлых неудач или избегания ответственности.





Откладывание может быть связано с поиском идеальных условий для выполнения задачи, что часто приводит к бесконечному циклу откладывания.



Практические советы по преодолению прокрастинации

Чтобы справиться с прокрастинацией, можно использовать следующие практические советы:



Разбейте задачи на подзадачи: разделение большой задачи на более мелкие, управляемые этапы снижает чувство перегрузки и повышает мотивацию. Установите четкие цели: определите конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени цели (SMART). Используйте метод "помидора": работайте по таймеру (например, 25 минут работы, 5 минут отдыха) для поддержания концентрации. Составьте расписание: планирование задач помогает организовать время и уменьшить чувство беспорядка. Обязательно запланируйте отдых между выполнением задач на концентрацию внимания. Боритесь с перфекционизмом: стремитесь к достаточно хорошему результату, а не к идеалу. Задавайте себе вопросы: почему я сейчас откладываю задачу? Какой результат от ее выполнения я могу получить? От чего я отказываюсь, не выполняя эту задачу? Создайте список оправданий: осознание своих оправданий помогает увидеть их несостоятельность. Вознаграждайте себя: поощрение за выполненные задачи повышает мотивацию. Избавьтесь от незаконченных задач: завершение начатых дел снижает уровень стресса и повышает уровень энергии.





Прокрастинация – это не просто лень, а сложный психологический процесс, который требует внимания и понимания. Применяя предложенные советы, можно значительно улучшить свою продуктивность и качество жизни.

