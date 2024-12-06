Прокрастинация и как с ней бороться: рекомендации бизнес-психолога

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Прокрастинация – это замок из песка, который рушится при малейшем ветре. Постройте крепость из действий и решений.

Прокрастинация – это привычка откладывать дела на потом, которая знакома многим. Она может проявляться в различных формах: от простого откладывания выполнения задач до полного избегания ответственности за выполнение задачи. Понимание причин, вторичных выгод и методов борьбы с прокрастинацией может помочь справиться с этой проблемой. Об этом рассказала бизнес-психолог Татьяна Данилова специально для читателей "Клео.ру".

Татьяна Данилова. Фото: из личного архива

Прокрастинация – это запутанный лабиринт, где каждый поворот – это новое оправдание, мешающее найти выход.

Психология выделяет несколько ключевых причин, способствующих прокрастинации:

  1. Страх неудачи: боязнь не оправдать ожидания, как собственные, так и окружающих, может парализовать и привести к избеганию задачи.

  2. Перфекционизм: стремление к идеальному результату часто мешает начать работу, так как любая попытка кажется недостаточно совершенной.

  3. Низкая самооценка: неверие в свои силы и способности может стать причиной откладывания, так как человек боится столкнуться с неудачей.

  4. Недостаток мотивации: отсутствие ясной цели или понимания значимости задачи снижает желание ее выполнять.

  5. Внутренний конфликт: противоречие между желанием немедленного удовольствия и необходимостью выполнения обязанностей.

  6. Стресс и усталость: перегрузка и эмоциональное истощение могут снизить способность к концентрации и привести к прокрастинации.

  7. Выученное поведение: прокрастинация может стать привычкой, сформированной в результате прошлых неудач или избегания ответственности.

    Фото: Freepik.com

    Откладывание может быть связано с поиском идеальных условий для выполнения задачи, что часто приводит к бесконечному циклу откладывания.

    Практические советы по преодолению прокрастинации

    Чтобы справиться с прокрастинацией, можно использовать следующие практические советы:

    1. Разбейте задачи на подзадачи: разделение большой задачи на более мелкие, управляемые этапы снижает чувство перегрузки и повышает мотивацию.

    2. Установите четкие цели: определите конкретные, измеримые, достижимые, актуальные и ограниченные по времени цели (SMART).

    3. Используйте метод "помидора": работайте по таймеру (например, 25 минут работы, 5 минут отдыха) для поддержания концентрации.

    4. Составьте расписание: планирование задач помогает организовать время и уменьшить чувство беспорядка. Обязательно запланируйте отдых между выполнением задач на концентрацию внимания.

    5. Боритесь с перфекционизмом: стремитесь к достаточно хорошему результату, а не к идеалу.

    6. Задавайте себе вопросы: почему я сейчас откладываю задачу? Какой результат от ее выполнения я могу получить? От чего я отказываюсь, не выполняя эту задачу?

    7. Создайте список оправданий: осознание своих оправданий помогает увидеть их несостоятельность.

    8. Вознаграждайте себя: поощрение за выполненные задачи повышает мотивацию.

    9. Избавьтесь от незаконченных задач: завершение начатых дел снижает уровень стресса и повышает уровень энергии.

      Фото: Freepik.com / @stockking

      Прокрастинация – это не просто лень, а сложный психологический процесс, который требует внимания и понимания. Применяя предложенные советы, можно значительно улучшить свою продуктивность и качество жизни.

      Редакция «Клео»

      Редактор

       

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