Международный день друзей 2025 — когда празднуется и интересные факты

Каждый из нас знает, насколько важно иметь в своем окружении людей, которые поддержат вас в трудную минуту, с которыми вас связываю общие интересы или можно просто весело провести время. Таким теплым отношениям, основанным на духовной близости, даже посвящен особый праздник – Международный день друзей. В этой статье Клео.ру расскажет об истории, особенностях и целях этого праздника, а также приведет интересные факты о дружбе.

Когда отмечается Международный день друзей в 2025 году

Праздник отмечают каждый год 9 июня, дата является фиксированной. Стоит отметить, что этот праздник, хоть и считается международным, но отмечается в основном странах русскоязычного сегмента. Кроме него существует и другая дата с официально утвержденным статусом – Международный день дружбы, который празднуют 30 июля. Он был учрежден в 2011 году Генассамблеей ООН. Также в некоторых странах популярен День дружбы, отмечаемый в первое воскресенье августа. Заслуга в его основании принадлежит компании Hallmark Cards, которая специально придумала его с целью увеличения продаж открыток для поздравлений.





История и цель праздника

О том, как и когда появился Международный день друзей, который отмечают 9 июня, достоверно неизвестно. Неоспоримым фактом остается лишь то, что этот праздник приобрел в последние годы огромную популярность среди русскоговорящих людей. Цель этой даты очевидна – вспомнить о близких людях, которые встречались вам на разных отрезках вашего жизненного пути и дать им понять, насколько они дороги для вас.

Вместе с тем, на международном уровне этому празднику отводится и другое значение. Его отмечание пропагандирует укрепление дружеских отношений вне зависимости от того, к какой национальности относятся те или иные люди, какую религию они исповедуют и к какой культуре относятся. Считается, что праздник направлен на установление контактов между людьми, проживающим в разных странах и относящимся к разным культурам, предотвращение конфликтов и акцентировании внимания на мире.

Традиции праздника друзей состоят в основном в обмене поздравлениями, которые можно высказать лично или с помощью социальных сетей. В этот день вы можете встретиться с друзьями и вспомнить особенно теплые моменты, которые вас связывают, пересмотреть совместные фотографии и обменяться подарками. Также в День дружбы проводятся всевозможные просветительские мероприятия, которые проводятся с целью повысить осведомленность людей о том, насколько важна дружба, в некоторых городах устраивают флешмобы и концерты, приуроченные к данному празднику.





Значение дружбы в жизни человека

Дружба оказывает непосредственное влияние на психическое благополучие и здоровье человека, формирует эмоциональную привязанность, вырабатывает умение сопереживать и способность к пониманию. Поддержка, которую способен оказать вам близкий человек в трудных жизненных ситуациях, в некоторых случаях просто незаменима.

Человек, имеющий друзей, становится добрее, у него повышается уровень эмпатии и вместе с тем он становится сильнее духом. В трудные периоды дружба помогает справиться с депрессией, преодолеть тревожные состояния. Вместе с тем, следует помнить, что настоящие дружеские отношения должны быть основаны на доверии и требуют взаимной отдачи. Вашему другу, как и вам, в тот или иной период может понадобиться повышенное внимание и забота.





Интересные факты о дружбе

С понятием дружбы связано множество интересных фактов. Некоторые из них являются стереотипами, в то время как другие имеют вполне научное обоснование. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Наверное, каждый хоть раз слышал утверждение о том, что именно мужская дружба является самой крепкой, и в основе именно таких отношений лежит доверие, взаимовыручка и поддержка. О женской дружбе ходят другие слухи, заключающиеся в том, что она не может быть настоящей. Однако исследования ученых опровергли эти доводы. Они говорят о том, что для женщин дружба имеет гораздо большее значение, чем для мужчин. Это обусловлено тем, что представительницы прекрасного пола наделены большей способностью откровенно рассказывать о том, что их беспокоит и делиться этим с подругами. Благодаря этому в процессе такого общения снижается уровень эмоционального напряжения, а оказываемая психологическая поддержка порой просто незаменима.

Интересным фактом является то, что друзья имеют ДНК, схожие до такой степени, что практически приближены к уровню родственных.

Исследования показали, что люди приобретают способность заводить друзей уже с девятимесячного возраста.

Настоящий друг способен сопереживать вам настолько, что буквально чувствует вашу боль как свою собственную.

Люди, у которых есть близкие друзья, гораздо меньше подвержены проблемам со здоровьем, в частности, у них снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому помните, что, проводя время с другом, вы не просто посвящаете время развлечениям, но и приносите пользу для своего здоровья.





Итог

Международный день друзей в 2025 году – это праздник, являющийся дополнительным поводом, чтобы вспомнить о близких людях. Важно дать им понять, насколько важно и ценно общение с ними. Не забудьте в этот день поздравить своих друзей, а лучше проведите время вместе с ними и порадуйте их символическим подарком, напоминающим о ваших отношениях.