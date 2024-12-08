День социального работника 2025: история и как поздравить сотрудников соцсферы

Незащищенные слои населения – особая категория граждан, которые требуют к себе особого внимания. Чтобы почтить людей, которые оказывают им профессиональную помощь, был учрежден специальный праздник – День социального работника, который в 2025 году будет отмечаться в разных странах. В этой статье Клео.ру расскажет о его истории, об особенностях этой профессии и о том, как можно отметить эту дату.

Когда отмечается День социального работника в 2025 году

Давайте узнаем, какого числа День соцработника. В России дата припадает на 8 июня, в 2025 году этот день приходится на воскресенье, поэтому будет выходным, хотя официально таковым не является. В других странах установлены свои даты, к примеру, в Белоруссии это 5 января, а в Армении 4 ноября.





Кто такие социальные работники

Соцработниками являются все те, что работает в сфере соцзащиты населения и оказывает помощь престарелым людям, лицам с инвалидностью, детям-сиротам. Отметить этот праздник могут не только лица, которые трудятся в соцучреждениях официально, но и сиделки, волонтеры. Поздравления в этот день принимают также сотрудники службы занятости, лица, работающие в хосписах и домах престарелых.





История праздника

Исторические источники говорят о том, что первые предпосылки относительно заботы и помощи нуждающимся людям относятся к XIV – XV столетиям. В тот период времени подобной деятельностью занимались преимущественно монастыри и храмы. В XVII столетии был принят царский указ, согласно которому начали организовывать богадельни для детей из бедных семей, где они проходили обучение разным ремеслам. Кроме того, в данных учреждениях выдавались пенсии и пособия нуждающимся.

Огромное значение этому вопросу придал Петр I, издавший указы о создании в губерниях госпиталей для людей преклонного возраста, больных, которые не могли выполнять работу из-за состояния своего здоровья. Значимой благотворительной организацией в России считалась Лютеранская церковь. Дело продолжила Екатерина II, основавшая многочисленные дома престарелых, народные школы и сиротские дома.

В середине XIX столетия к оказанию помощи нуждающимся стали привлекать людей, желающих принять участие на общественных началах. В тот период времени считалось, что бедное существование – следствие необразованности, поэтому помощь во многом была направлена на просвещение людей. С этой целью активно создавались воскресные народные школы, в которых можно было проходить обучение абсолютно бесплатно. Период войн, Крымской и Русско-Турецкой, был отмечен основанием общин сестер милосердия.

ХХ столетие ознаменовалось появлением новых профессий, таких как соцработники и социальные педагоги. Также в этот период происходит открытие центров психического здоровья.

День соцработника был учрежден в 1994 году по инициативе ассоциации работников социальных служб. Дата праздника была выбрана неслучайно и приурочена к изданию в этот день в 1701 году указа Петра I, которым и было положено создание государственной системы социальной защиты. Кроме того, в этот день была учреждена первая богадельня. Стоит отметить, что официально праздник признали позже, в 2000 году, о чем свидетельствует подписание соответствующего указа президента.





Как отмечают День социального работника

Праздник предназначен отдать дань уважения всем тем, кто задействован в данной сфере. Согласно статистическим данным в России количество таких сотрудников превышает 630 тыс. человек. К традициям Дня соцработника относится вручение всевозможных наград: дипломов, грамот, благодарственных писем, а также выдача премий, презентация сувениров. Сотрудники, проработавшие в данной области 20 лет и больше, получают звание Заслуженного работника соцзащиты населения РФ. В этот день проводятся развлекательные мероприятия, такие как концерты и выставки. Соцработники принимают поздравления от руководства, коллег, членов семьи и своих подопечных, которым они оказали помощь.





Итог

День социального работника в 2025 году – это значимый праздник для всех тех, кто трудится в данной сфере. Если в вашем окружении есть такие люди, не забудьте поздравить их, сказать слова благодарности и дать понять, насколько важна их работа.