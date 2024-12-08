Международный день торта 2025: история праздника и интересные факты о десертах

Кулинарные праздники имеют особое значение для любителей тех или иных блюд и людей, занимающихся их приготовлением. Сладкоежкам наверняка придется по душе Международный день торта, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях данного праздника, о традициях его отмечания, а также покажет интересные факты о тортах.

Когда отмечается Международный день торта

Для празднования Дня торта установлена четко фиксированная дата – 20 июля. В этот день кондитеры принимают поздравления от коллег, друзей и членов семьи, а любители сладостей могут себя побаловать изысканными десертами. По желанию вы можете посетить всевозможные мероприятия, посвященные приготовлению и дегустации десертов, либо приготовить оригинальный торт в домашних условиях, отведав его за семейным столом.





История праздника

Отличие Дня торта от многочисленных кулинарных праздников, которые придумали в Америке, заслуга в основании этого торжества имеет российское происхождение. Инициатива исходила от Королевства Любви, которое представляет собой некоммерческий международный проект.

Хотя всевозможные десерты стали создавать очень давно, праздник является относительно молодым. Его учредили в 2011 году, идея заключалась в том, чтобы наладить мирные отношения между странами с помощью кулинарии. С этой целью для праздника был придуман особый девиз "Cake You", данное выражение можно перевести как "Я приду к тебе с тортом". Первый раз торжество отметили представители таких стран как Россия, Молдова, Беларусь, Грузия, Украина, Азербайджан, Армения, США, Израиль. Впоследствии для празднования Дня торта выбирали определенный девиз, в разные годы была представлена такая тематика как "Космос", Парад планет", "Путешествие во времени" и другие идеи.





Как отмечают праздник в разных странах

День торта в 2025 году будет активно отмечаться в разных странах. Праздник сопровождается такими традициями, которые остаются неизменными из года в год:

Выпекание десертов во время всевозможных конкурсов, которые устраиваются на масштабных мероприятиях, или в домашних условиях. Во время этого процесса его участники могут максимально проявить свою фантазию и креативность, создавая десерты необычных форм, с оригинальным декором.

Чаепитие с друзьями и членами семьи, в некоторых странах десертами также принято делиться с незнакомыми людьми.

Мероприятия и флешмобы, которые проводятся онлайн. Любители и профессиональные кондитеры в последние годы стали делиться своими произведениями кулинарного искусства, выкладывая фото в социальных сетях под такими хештегами как #ICakeYou и #InternationalCakeDay.

Обмен интересными рецептами, которые отражают культурные особенности той или иной страны.

Ярмарки и выставки, конкурсы, где кондитеры демонстрируют свое мастерство и кулинарные творения.

Организация мастер-классов по созданию и декорированию тортов, других сладких десертов.

Посещение кондитерских, где покупатели могут приобрести разнообразные виды тортов по своему вкусу.





Интересные факты о тортах

С вкусными десертами связано множество интересных фактов. Подборку некоторых из них предлагает вашему вниманию Клео.ру:

Торты имеют очень давнее происхождение, первые из них появились еще 2 тысячи лет назад.

Самый тяжелый торт был приготовлен в США, его вес составил целых 50 тонн. В Италии в 2015 году тоже был испечен огромный десерт, площадь которого заняла 244 кв. м, а вес достиг 1 тонну. Ему придали форму страны и нанесли на него изображение карты.

Десерт, ставший рекордным по длине, достиг этого показателя в 246 м.

Самый высокий торт был создан в США и составил 30 м в высоту.

Стоимость самого дорогого торта составила ,5 млн долларов. На его изготовление пришлось потратить порядка 1 месяца, для декора были использованы настоящие бриллианты.





Итог

Международный день торта в 2025 году – отличный порадовать себя вкусным десертом и попробовать для его приготовления новый оригинальный рецепт. Вы можете провести праздник по собственному усмотрению, посетив масштабное мероприятие или проведя его в уютной семейной обстановке за чаепитием.