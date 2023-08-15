День рисования на асфальте 2025: особенности праздника и идеи для создания рисунков

Некоторые праздники являются особенно творческими и доставляющими массу положительных эмоций. К их числу можно по праву отнести День рисования на асфальте, который в 2025 году будут отмечать, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и особенностях данного праздника, а также предложит интересные идеи о том, как можно сделать рисунки на асфальте.

Когда отмечается День рисования на асфальте

Для празднования Всемирный день рисования на асфальте установлена четко фиксированная дата. Его отмечают ежегодно 16 июля. Приобщиться к нему могут как дети, так и взрослые люди, реализовав свои творческие идеи и приняв участие в уличных мероприятиях, которые проводятся в этот день.





История праздника

Традиция рисовать на уличных мостовых появилась очень давно, еще в 16 столетии. Ее инициаторами считаются итальянские художники, желающие вызвать интерес у прохожих и тем самым получить от них заказ. С этой целью живописцы изображали Мадонну и сюжеты из Библии на мостовых и площадях. Именно поэтому подобным рисункам было дано такое название как "мадоннари".

Аналогичное наименование получили и художники, рисующие на дороге. Примечательно то, что так же их называют и по сегодняшний день, хотя в наши дни техники рисования на асфальте значительно усовершенствованы. Если первоначально изображения выглядели плоскими, теперь создаются настоящие 3d шедевры. Уличная живопись в наше время известна как "street painting".

Данное направление активно развивалось в 18 столетии в Англии. Для росписи покрытий дороги в этой стране было задействовано около 500 живописцев. Кроме того, данное творчество зачастую сопровождалось комментариями, носившими нравоучительный характер.

К концу XX века фестивали уличного art искусства стали проводить во многих странах Европы и Америки. Самые масштабные из них организовывались в таких городах как Санта-Барбара и итальянский Грацие-ди-Куртанон. Последний населенный пункт отметился тем, что в нем в 1972 году был проведен первый такой фестиваль. В настоящее время данному направлению значительное внимание уделяется и в России. К примеру, крупный фестиваль уличных рисунков был организован в 2012 году в Санкт-Петербурге. На мероприятие приехали художники из семи стран.





Чем рисовать на асфальте

Местом для проведения праздника являются территории скверов и парков, а также детских площадок и обычных пешеходных улиц. Принять участие в них хотят многие люди разных возрастов, также собирается множество зрителей. Организовываются всевозможные конкурсы, при этом художники не ограничены в своих фантазиях и имеют возможность изображать то, что им по душе. В Лужниках в Москве устраивают мастер-классы, где можно обучиться 3D рисованию.

Рисовать на асфальте можно не только с помощью мелков. В разные времена использовались техники, которые допускается использовать и в наши дни: с помощью цветочных лепестков, песка различных оттенков, опилок.

Художники, обладающие особым мастерством и развитым пространственным воображением, могут проявить себя в создании объемных или трехмерных рисунков. Впервые к данной технике прибег Курт Веннер в 1980 году.





Итог

День рисования на асфальте в 2025 году – отличная возможность проявить себя в творчестве, приняв участие в уличных мероприятиях. Данное времяпровождение особенно придется по душе семьям с детьми, ведь это прекрасный повод, чтобы разнообразить свой досуг и получить позитивные впечатления.