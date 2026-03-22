Международный день птиц 2026: история и как отмечают праздник

Когда проходит Международный день птиц в 2026 году. История праздника, его значение для экологии и идеи, как отметить этот день взрослым и детям.

Пернатые – важная часть экосистемы, и некоторые их разновидности требуют особой защиты, чтобы сохранить биологическое разнообразие. Международный день птиц в 2026 году направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость этих представителей фауны и уделить внимание вопросам их сохранности. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, его традициях и мероприятиях.

Когда отмечают Международный день птиц в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата. Международный день птиц отмечают 1 апреля, при этом выбор числа и месяца был сделан не случайно. Именно в этот период многие разновидности пернатых возвращаются с зимовки в теплые края, что является своеобразным знаком оживания природы.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История праздника

Появление на свет этого экологического торжества произошло более столетия назад. Заслуга в его учреждении принадлежала Чарльзу Бэбкоку, школьному интенданту, который жил и работал в небольшом городке Ойл-Сити, расположенном в американском штате Пенсильвания. В 1894 году к нему пришла идея о необходимости празднования дня, посвященного птицам. По его мнению, дата должна была сопровождаться всевозможными просветительскими и культурными мероприятиями, такими, как ознакомление с информацией о дикой природе и о способах ее защиты, изучение произведений литературного и музыкального характера, в которых фигурируют птицы, картин, на которых изображены пернатые.

Кроме того, организатор праздника определил в качестве его основной цели привлечение внимания как можно большего количества людей к вопросам охраны птиц и проблемам сокращения их численности. В этот день следовало активно заниматься строительством и развешиванием кормушек для пернатых.

Идея Чарльза Бэбкока нашла активную поддержку среди жителей этого населенного пункта. Они объединили свои усилия и создали клуб-музей по охране птиц, действующий при школе. Впоследствии празднование торжества распространилось и на другие штаты Америки, а после и по всему миру.

В 1927 году в Советском Союзе была организована экологическая акция, в ходе которой ее участники, численность которых достигла порядка 5 тысяч людей, построили 1098 домиков для птиц. В 1993 году в России был создан Союз охраны птиц, который в настоящее время выступает инициатором мероприятий, направленных на защиту пернатых.

Традиции и мероприятия

В настоящее время дата, посвященная Дню птиц, сопровождается разнообразными тематическими мероприятиями. Все желающие могут уделить время строительству домиков и кормушек для пернатых и повесить их на деревья. С этой целью даже организовывают мастер-классы для детей и взрослых.

Большое значение уделяется просветительским мероприятиям, которые проводятся в библиотеках, школах и других образовательных учреждениях. Они заключаются в организации лекций, на которых рассказывается о проблемах сохранности птиц и необходимости заботы о них. Для детей устраивают художественные конкурсы и театрализованные представления, а для взрослых – конкурсы фотографий птиц. Узнать интересную информацию о пернатых можно, посетив тематические выставки, которые устраивают в краеведческих музеях.

Ко Дню птиц нередко приобщаются и городские власти, инициирующие проведение экологических субботников. В ходе этих мероприятий все желающие могут приобщиться к процессу очищения от мусора водоемов и лесов, которые птицы выбрали в качестве места своего обитания.

Интересные факты о птицах

С пернатыми связано множество интересных фактов:

  • Определенные разновидности птиц лишены способности летать. К примеру, это страус, киви, курица, пингвин.
  • Сова не двигает глазами, и чтобы иметь хороший обзор, этой птице пришлось развить гибкость шеи. Благодаря этому она может повернуть голову на 270 градусов.
  • Казуар – это самая опасная птица, что обусловлено наличием у нее острых кинжалообразных когтей. Благодаря им она способна убить жертву лишь одним ударом, поэтому лучше не попадаться ей на пути.
  • Среди самых маленьких пернатых на первом месте находится колибри с весом около 3 г, а среди самых крупных – африканский страус с весом до 150 кг.
  • Первая птица, которая подверглась одомашниванию, – это гусь. Его приручение состоялось порядка семи столетий назад.
  • В природе существует птица, поставившая рекорд по самому длительному полету без остановки. Это черный стриж, который может не совершать передышек целых четыре года.

Итог

Международный день птиц в 2026 году – значимый экологический праздник, направленный на то, чтобы сделать акцент на важности пернатых в экологической системе. Обязательно узнайте больше о птицах в эту дату, а также при желании приобщитесь к строительству домиков и кормушек для них.

Ульяна Володская

Журналист

 

