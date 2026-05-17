День города Санкт-Петербурга в 2026 году: история основания города и программа праздника

День рождения Санкт-Петербурга -это праздник, когда сам город превращается в грандиозную сцену. В 2026 году Северная столица встретит свою дату с особым шиком: улицы украсит масштабный фестиваль цветов, а в декорациях величественных дворцов зазвучит живая музыка, превращая майские дни в настоящее произведение искусства. В этой статье Клео.ру расскажет об истории основания города и о программе торжества, которую стоит ожидать в этом году.

Когда отмечают День города Санкт-Петербурга в 2026 году

Санкт-Петербург празднует свой день рождения строго 27 мая – эта дата неизменна. В 2026 году праздник выпадает на середину недели, среду. Но статус обычного рабочего дня точно не помешает городу на Неве погрузиться в атмосферу торжества прямо посреди будней. А в выходные жители смогут посетить разнообразные концерты и принять участие в развлекательной программе, приуроченной к данному празднику.





История основания Санкт-Петербурга

История всем известного города на Неве началась в 1703 году, когда была заложена крепость в устье этой реки. Это произошло по инициативе Петра I 27 мая. Именно эта дата и была взята за основу при определении того, какого числа праздновать День города СПб. В 2026 году населенному пункту исполнится целых 323 года.

План крепости, которую планировалось построить, начертил сам император. Впоследствии ее назвали Петропавловской. Сам же город получил наименование честь апостола Петра. Стоит отметить, что царь увидел некий символизм, связанный с тем, что согласно христианскому учению апостол Петр хранит ключи от рая. Назначение же города, по мнению императора, заключалось в том, что он должен был выполнять роль "ключа от Балтийского моря".

Впервые День основания Санкт Петербурга грандиозно отпраздновали в 1803 году, когда город имел повод отметить свое столетие. На улицах зажгли иллюминацию, через центр следовало шествие. Кроме того, торжество сопровождалось звоном колоколов и пушечными выстрелами.





Программа Дня города Санкт-Петербурга 2026

Культурная столица России ежегодно отмечает свой день рождения открытием официальной программы, начало которой выпадает на 12:00 27 мая. О наступлении праздника свидетельствует выстрел, который звучит ровно в это время с Петропавловской крепости на Заячьем острове. Далее неизменно следует церемония у Медного всадника, в которой принимают участие официальные лица города, которые возлагают цветы к памятнику Петру I.

Мероприятия, которые каждый год устраивают в честь праздника, таковы:

Шоу "Музыка Дворцового моста" организовывают 27 мая, его начало предусмотрено в 23:15, а продолжительность составляет более часа. Зрители могут наблюдать за тем, как разводят Дворцовый мост, во время этого действия звучат произведения симфонического оркестра, известного как "Северная симфония".

Петровский фестиваль огня – пройдет 28 мая в полночь и представляет собой невероятно красочное световое шоу. Также в рамках этого мероприятия устраивают праздничный салют. Местом его проведения является Петропавловская крепость, при этом наблюдение удобно вести с Дворцовой набережной или с теплохода во время прогулки по реке.

"Классика на Дворцовой" – это гала-концерт, который организовывают под открытым небом, во время его проведения звучат классические произведения. Их исполняют звезды мирового масштаба: оперные певцы, коллективы хорового пения. Декорациями этого действа служат настоящие дворцы. Мероприятие планируется провести 29 мая в 21:30. В общей зоне предоставляется возможность увидеть этот концерт бесплатно.

Фестиваль "Кубок Александра Невского" пройдет 30 мая, его начало в 11:00, а местом проведения станет Муринский парк. Вход на данное мероприятие свободный. Фестиваль по достоинству оценят люди, интересующиеся историей. Они воочию смогут наблюдать, как проходили схватки княжеской дружины с европейскими рыцарями в период Средневековья, увидеть турнир лучников и пешие сражения.





Стоит отметить, что некоторые мероприятия начнут проходить заранее, еще до наступления Дня города. Среди них особого внимания заслуживают следующие:

Книжный салон на Дворцовой площади будет проходить 21–24 мая. В рамках данного мероприятия будут организованы мастер-классы для взрослых и детей, ярмарка книг, встречи с авторами.

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове пройдет 16–24 мая и будет сопровождаться музыкальной программой, выставкой и продажей цветов, мастер-классами, демонстрацией карамельных и сахарных украшений для кондитерских изделий, созданных по подобию царских десертов.

Парад ретроавтомобилей – красочное шоу, которое пройдет 21–23 мая, в нем будет задействовано более 300 машин. Авто образуют колонну, которая проедет по центру города, а именно по Манежной площади, по Инженерной и Кленовой улицам. Всем желающим будет предоставлена возможность прокатиться на ретроавтобусе.

Ежегодный фестиваль мороженого будет организован на площади Островского25 и 26 мая. Все любители сладкого десерта смогут насладиться его разновидностями.





Итог

День города Санкт-Петербурга в 2026 году – это яркое и запоминающееся торжество, сопровождающееся многочисленными мероприятиями, которые имеют отсылку к историческому прошлому или носят современный характер. Все, кто желает принять участие в празднике, могут быть уверенными, что получат незабываемые впечатления.