Международный день детской книги в 2026 году: история и традиции праздника

Все знают, насколько важную роль играет литература в формировании личности. Этому вопросу посвящен особый праздник – Международный день детской книги. В 2026 году его можно провести вместе со своим ребенком очень увлекательно и интересно. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения и традициях этого необычного торжества, а также даст рекомендации относительно того, какие книги обязательно стоит включить в вашу домашнюю детскую библиотеку.

Когда отмечается Международный день детской книги в 2026 году

Для празднования этого интересного и необычного торжества установлена четко фиксированная дата. Праздник книги отмечают 2 апреля, и выбор этой даты не случаен. Она приурочена ко дню рождения автора, сказки которого и по сей день знают и любят дети по всему миру – Ганса Христиана Андерсена.





История праздника

Детская литература в виде произведений, к которым все мы привыкли с ранних лет, возникла относительно недавно – лишь в XIX столетии. До этого дети также слушали сказочные истории, но узнавали о них от своих мам, нянь и бабушек. Также существовали и книги о приключениях, но они не были предназначены специально для детей.

Позже постепенно наступил переломный момент, стали создаваться детские книги, их становилось все больше, и во второй половине XX века наступил настоящий расцвет подобной литературы. В 1956 году для поощрения деятельности детских писателей по инициативе Международного комитета по детской и юношеской литературе ЮНЕСКО была учреждена Международная премия имени Ганса Христиана Андерсена.

История Дня детской книги – профессионального праздника для создателей такой литературы, началась в 1967 году, когда идея об учреждении подобного торжества пришла в голову писательнице из Германии Йелле Лепман. Ей же принадлежала инициатива в выборе даты для праздника, которая была связана с появлением на свет знаменитого сказочника Андерсена.

Интересным фактом является то, что в СССР об основании праздника, посвященного детской книге, задумались еще раньше, а именно в 1943 году. Идея принадлежала писателю Леву Кассилю, который устроил мероприятие, получившее название "Книжкины именины". Его участниками стали такие известные детские писатели как Самуил Маршак, Агния Барто, Корней Чуковский, Михаил Пришвин и другие авторы.





Традиции и как отмечают в мире

Праздник сопровождается тематическими мероприятиями, направленными на популяризацию детской литературы. В этот день проводят Международный совет по детской книге, где обсуждают актуальные вопросы, такие как новые тенденции в творчестве авторов, вышедшие в свет издания. Для проведения конгресса каждый год выбирается определенная страна, которая ответственна за подготовку к торжеству.

Раз в два года организовывается вручение международной премии имени Андерсена и золотых медалей выдающимся писателям и художникам-иллюстраторам. Распространено проведение встреч с авторами, ярмарок и фестивалей, где можно приобрести детские издания.

В России принято организовывать недели детской книги. В качестве мест для их проведения выбирают библиотеки, школы и другие образовательные учреждения. Любой желающий может принять участие в творческих конкурсах по написанию эссе и рассказов, в тематических играх и викторинах.





Лучшие книги для детей

Каждому родителю важно знать, какие книги для детей стоит выбрать, чтобы расширить кругозор своего ребенка, развить его воображение и просто увлечь интересной историей. Клео.ру предлагает вашему вниманию список изданий, признанных наиболее популярными среди детей. Многие из них не утрачивают актуальности на протяжении длительного периода времени:

Джоан Роулинг. Серия книг о Гарри Поттере . Все семь частей этого произведения стали бестселлерами, фильмы, снятые по их сюжетам, стали кассовыми, поэтому книги определенно заслуживают внимания.

Александр Волков. Волшебник Изумрудного города . Общий тираж книг из этого цикла превысил 25 млн. экземпляров, что красноречиво говорит о популярности этого произведения. Прочитав его, ваш ребенок сможет окунуться в волшебный мир приключений девочки Элли из Канзаса, Железного дровосека, Страшилы и Льва. У каждого из них есть сове желание, которого они желают достичь, отправившись к волшебнику Изумрудного города.

Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький принц . Самый известный роман этого автора был переведен на 180 языков. Уникальное произведение можно читать в любом возрасте, при этом его восприятие каждый раз может отличаться. Дайте своему ребенку возможность ознакомиться с этой легендарной книгой, и вы не пожалеете.

Александр Милн. Винни Пух . Медведь, ставший героем невероятно популярного мультфильма в СССР, продолжает завоевывать сердца детей и сейчас. Сюжет, в котором рассказывается о приключениях Винни Пуха, Пятачка, ослика Иа-Иа и других героев, наверняка не оставит равнодушным вашего ребенка.

Туве Янссон. Серия книг о Муми-троллях, сказочных добрых существах, проявляющих удивительное гостеприимство. По мере развития сюжета даже главный отрицательный персонаж Морра вызывает сочувствие и представляется вовсе не злым, а просто страдающим от одиночества. Шведская писательница не только придумывала, но и сама рисовала своих героев, поэтому можно сказать, что она вложила душу в создание этих произведений.





Итог

Международный день детской книги в 2026 году – это необычный интересный праздник, позволяющий прикоснуться к волшебным историям, насладившись чтением произведений, а также принять участие в увлекательных тематических мероприятиях. Обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы расширить кругозор своего ребенка и порадовать его новой книжкой.