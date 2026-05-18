День пограничника 2026: история и традиции

Защита государственных рубежей – это служба, требующая железной выдержки и особого мужества. В 2026 году День пограничника объединит всех, кто когда-либо носил зеленые фуражки и стоял на страже безопасности страны. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения торжества и традициях его празднования.

Когда отмечают День пограничника в 2026 году

Торжество имеет фиксированную дату. День пограничника в России отметят 28 мая. Праздник не обозначен как выходной день на официальном уровне, но преследует весьма важную цель – напомнить о том, насколько значима работа тех, кто стоит на страже границ. Как известно, число стран, граничащих с Россией, составляет целых восемнадцать.

История Дня пограничника

История возникновения данного торжества берет свое начало в 1958 году, когда праздник был создан согласно постановлению Совета министров Советского Союза. Тогда же была выбрана дата, какого числа отмечать День пограничника, – 28 мая. После распада СССР торжество спустя какое-то время продолжили праздновать, о его учреждении был подписан президентский указ в 1994 году. При этом дата для отмечания была оставлена та же. Это было обусловлено тем, что день 28 мая имеет особое значение, поскольку именно в эту дату в 1918 году была создана Пограничная охрана в РСФСР. По прошествии года состоялось ее переименование в Пограничные войска.

В период существования Советского Союза они подчинялись самым разным ведомствам, а после его распада стали входить в состав министерства безопасности. В декабре 1993 года состоялось выведение пограничных войск в отдельную структуру. Однако в марте 2003 года было принято решение об отнесении их к ведению Федеральной службы безопасности.





Традиции празднования Дня пограничника

Празднование профессионального торжества всех тех, чья деятельность связана с охраной границы, сопровождается определенными традициями. Так, в этот день принято возлагать цветы к мемориалам и отдавать дань уважения тем, кто погиб, защищая рубежи страны.

Особо отличившимся пограничникам вручают почетные грамоты и награды, также в этот день таких сотрудников зачастую повышают в должностях и присваивают им внеочередные звания. Торжество сопровождается развлекательной программой: организацией салютов, проведением концертов, выставок, демонстрирующих новейшее оружие.

Пограничники, чей срок службы уже прошел, устраивают встречи с бывшими сослуживцами. Зачастую в качестве мест для таких сборов выступают городские парки. На мероприятия являются в зеленых фуражках и тельняшках бело-зеленого цвета. Встречи не обходятся без купаний в фонтанах, эта традиция напоминает ту, что свойственна для войск ВДВ.





Интересные факты о пограничной службе

В этот праздник будет не лишним узнать интересные факты, связанные с пограничной службой. Предлагаем вашему вниманию некоторые и з них:

Впервые русские пограничники были упомянуты в письменных источниках в 1360 году. Именно тогда митрополит Алексий благословил станичников на то, чтобы они наблюдали за отрядами ордынцев, которые появлялись на рубежах Великого княжества Московского.

Возникновение пограничных "застав" произошло в 1512 году, данное понятие было утверждено Василием III Ивановичем, правившим в тот период.

Во времена Российской Империи драгунским полкам была отведена роль в охране границ. Пограничная таможенная охрана возникла в XVIII столетии.

В период ВОВ именно пограничники стали теми, кто первыми принял удар фашистов. В первые дни войны они сражались без связи и не имея подкрепления. Их подвиг оценили по достоинству. Так, многим пограничникам были присвоены видные армейские должности, 11 из них получили звание "Герой Советского Союза".

Вплоть до 60-х годов ХХ столетия почтовые голуби служили для обеспечения связи для пограничников. Птиц специально обучали, одному пограничному отряду полагалось два голубя. Один из них должен был отправиться с донесением в случае боевой необходимости, а второй выполнял функцию подстраховки. Голубей часто маскировали, перекрашивая их под ворон.

Никита Карацупа – самый известный русский пограничник. Ему принадлежит заслуга в задержании 338 нарушителей границы, участии в 130 вооруженных схватках с диверсантами. Пока он нес службу, у него сменилось пять собак. Самой легендарной из них стал пес по кличке Индус, его чучело хранится в музее пограничных войск.





Итог

День пограничника в 2026 году – это значимый праздник для представителей этой профессии. Это повод для всех вспомнить, насколько важна их работа. Ведь именно благодаря усилиям людей, служащих в данных войсках, обеспечивается безопасность страны на границах. Если они есть в кругу ваших знакомых, обязательно поздравьте их в этот день.