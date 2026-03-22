1 апреля - День смеха 2026: история праздника и идеи розыгрышей

Если вы любите шутки и юмор, то наверняка самый веселый праздник в году является для вас ожидаемым событием. В 2006 году День смеха, как и всегда, пройдет 1 апреля. Он будет сопровождаться забавными розыгрышами, благодаря которым торжество пройдет особенно интересно. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления этого популярного праздника, а также предложит идеи интересных розыгрышей на 1 апреля.

Когда отмечают День смеха 2026

День дурака в 2026 году, как и в предыдущие годы, отметят первого апреля. Праздник считается международной, поэтому такой датой руководствуются во многих странах. Существует версия, что истоки выбора 1 апреля в качестве даты для отмечания имеют тесную связь с переходом на Григорианский календарь. Как известно, в XVI столетии было принято решение перенести празднование Нового года на 1 января. Однако нововведение прижилось не сразу, многие люди продолжали отмечать данный праздник в период с конца марта по 1 апреля. При этом они преподносили друг другу шуточные подарки и всячески дурачились. Благодаря этому впоследствии 1 апреля и сделали Днем дурака.





История и традиции праздника 1 апреля

Единой версии относительно того, как и когда появился праздник 1 апреля, не существует. Известно, что в Древней Греции почитали Гелоса, бога смеха, в Древнем Риме чествовали другое божество – Ризуса. Обряды, которые устраивали в их честь, неизменно сопровождались весельем.

Также, помимо версии, связанной с переходом на Григорианский календарь и введением новой даты для празднования Нового года, существует версия, дающая отсылку ко дню весеннего равноденствия. Его отмечание выпадало на 1 апреля и сопровождалось веселыми гуляниями, которые, конечно же, не обходились без шуток и розыгрышей.

День смеха в России берет свое начало в период правления Петра Первого, который славился своей приверженностью к европейским традициям. С появлением праздника связана интересная легенда, согласно которой 1 апреля планировалось выступление заграничных артистов, а в числе зрителей должен был быть и Петр Первый. Однако, когда пришло время увидеть анонсированный концерт, на сцене появилась надпись: "Первый апрель – никому не верь!". Царя эта шутка позабавила, он отнесся к ней весьма благосклонно, а праздник стали отмечать каждый год.

Традиции празднования Дня смеха в разных странах весьма разнообразны. В последние годы принято отправлять друг другу веселые сообщения и открытки, устраивать тематические вечеринки. Не обходится без розыгрышей на рабочем месте, к примеру, на корпоративную почту может прийти весьма странное письмо о введении в компании нового дресс-кода, а коллеги могут угостить вас в этот день несъедобным лакомством.

Любят разыграть своих читателей и средства массовой информации. К примеру, на российском федеральном телеканале в 2010 году появился сюжет о ките, заплывшем в Москву-реку. Конечно же, это оказалось шуткой.

В Италии и во Франции существует своя особая традиция – повесить на спину прохожего рыбку из бумаги. День смеха в этих странах известен также под названием "День апрельской рыбы".

В Великобритании считается, что устраивать розыгрыши следует только в первой половине дня. Это связано с легендой, которая говорит о том, что если делать это после полудня, то можно лишиться удачи на весь год.





Идеи розыгрышей на 1 апреля 2026

Традиция этого веселого праздника – подшутить над своими близкими, друзьями или коллегами. Специально для вас Клео.ру подготовил идеи розыгрышей, которые можно устроить на День смеха в 2026 году:

Зубная паста вместо крема. Приготовьте для семейного или дружеского чаепития специальное печенье, в котором кремовая прослойка будет заменена зубной пастой. Желательно, чтобы последняя не имела выраженного мятного привкуса, иначе ваши гости смогут почувствовать неладное.





Конфета с горчицей. Для этого розыгрыша понадобятся шоколадные конфеты, полые внутри. Их нужно аккуратно заполнить горчицей или каким-либо острым соусом. Главное при этом, чтобы целостность упаковки была в итоге сохранена, чтобы конфета выглядела как недавно купленная в магазине.





"Ошибочка вышла". Розыгрыш можно устроить для своих коллег, дополнив характерный знак на мужском туалете треугольником и тем самым превратив его в женский.





"Глазки" на продуктах. Таким способом можно разыграть своих членов семьи. Когда все будут спать, приклейте "глазки" к продуктам, на которых это получится – к яблокам, помидорам и так далее. Утром, открыв холодильник, ваши близкие будут весьма удивлены.





Антиперспирант из масла. Если кто-то из ваших близких пользуется кремовым антиперспирантом, для него можно устроить розыгрыш, заменив содержимое сливочным маслом. Человеку придется принимать душ повторно, а вы наверняка услышите о себе много лестного.





Клякса на ноутбуке. Подготовьте заранее кляксу из ПВА и поместите ее на ноут человека, которого вы хотите разыграть. Наверняка он не сразу поймет, в чем дело.





Неоновое молоко. этот розыгрыш можно устроить для детей, особенно если они не очень любят этот напиток. Добавьте в него пищевой краситель, и вы сможете понаблюдать, как глаза вашего ребенка будут округляться от удивления.





Непроливающийся шампунь. Тщательно закупорьте его пищевой пленкой, и человек, решивший помыть голову, будет долго трясти пузырек, не понимая, что происходит.





Подведем итог

1 апреля в 2026 году можно будет отметить День Смеха, провести его увлекательно и весело, приложив для этого определенные усилия. Заранее продумайте оригинальные розыгрыши и подготовьте для этого необходимые средства. При этом помните, что шутки должны быть добрыми и не задевать чувства людей, к которым вы их применяете.