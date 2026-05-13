День библиотекаря 2026: история и традиции праздника

Библиотека – это уникальное место, где можно получить доступ к литературе разного жанра. В 2026 году День библиотекаря объединит всех, кто посвятил себя миру книг. Это прекрасный повод поблагодарить хранителей знаний за их благородный труд и преданность культуре. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления данного торжества, традициях его празднования, а также интересные факты о библиотеках.

Когда отмечают День библиотекаря в 2026 году

Для празднования торжества предусмотрена четко фиксированная дата, которая не меняется из года в год, – 27 мая. В России День библиотек смогут отметить все сотрудники подобных учреждений, который в стране насчитывается порядка 40 тысяч. Некоторые из них известны во всем мире, к примеру, это Российская государственная библиотека, находящаяся в Москве, и Российская национальная библиотека, расположенная в Санкт-Петербурге, которые вошли в десятку крупнейших. Стоит отметить, что в последнее время на смену печатным изданиям приходят электронные аналоги, которые набирают все большую популярность.





История Дня библиотекаря

Профессия "библиотекарь" уходит своими корнями в давние времена, а именно в период Древней Греции и Ближнего Востока. История говорит о том, что первый архив письменных источников возник в древнем шумерском городе Урук, это произошло около 3400 года до н.э., на заре развития письменности.

На Ближнем Востоке уже в древности занимались коллекционированием книг, при этом они были переведены на разные языки. Большую известность имела библиотека Ашшурбанапала, основание которой состоялось в VII столетии до н.э.

Одной из самых известных библиотек древнего мира стала Александрийская, которая заслужила звание "Восьмого чуда света" и содержала больше 700 тысяч свитков рукописных книг. Стоит отметить, что в городе Александрия, расположенном в Древнем Египте, книги выступали в качестве особого налога. Экземпляр, которого еще не было в библиотеке, обязательно должен был предоставить каждый капитан судна, заходящего в местный порт. Книгу переписывали, после чего оригинал поступал в библиотеку, а копию отдавали владельцу.





В период средних веков книги в Европе хранились при монастырях. Так же было и на Руси, где храмы выступали в качестве главных хранилищ памятников письменности. Основание первой библиотеки на Руси состоялось в 1037 году. Заслуга в этом принадлежала Ярославу Мудрому, который отдал приказ создать библиотеку в Софийском соборе города Киева.

При учреждении профессионального праздника и выборе даты, определяющей, какого числа отмечать День библиотекаря, за основу было взято историческое событие. Оно заключалось в том, что именно 27 мая в 1795 году Екатерина II приняла решение об утверждении проекта, в соответствии с которым должна быть создана Императорская публичная библиотека. Праздник учредили в 1995 году по случаю 200-летия с момента данного события.





Традиции празднования Дня библиотекаря

Общероссийский день библиотек не имеет устоявшихся традиций отмечания. Как правило, библиотекари предпочитают проводить торжество на рабочем месте, в кругу коллег. В учреждениях организовываю всевозможные развлекательные мероприятия: концерты, конкурсы, застолья. Распространенной стала традиция устраивать викторины среди сотрудников, где они должны угадывать те или иные литературные произведения и их персонажей. Конечно же, библиотекари принимают теплые поздравления и отмечают праздник в кругу членов семьи.





Интересные факты о библиотеках

В этот праздник будет не лишним узнать интересные факты, связанные с библиотеками. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Абдул Кассим Исмаил ибн Аббад, визирь Персии, живший в X столетии, никогда не расставался со своей библиотекой. Если он отправлялся в поездку, то 117 тысяч книжных томов следовали за ним, для перевозки задействовалось 400 верблюдов. При этом алфавитный порядок расположения книг не нарушался.

В Европе в период Средневековья для сохранности книг при монастырях использовали цепи, чтобы издания не вынесли и не украли.

Самая древняя библиотека носит название Святой Екатерины, имеет возраст порядка 1,5 тысяч лет, расположена на территории современного Египта и действует по сегодняшний день.

Библиотека Российской академии наук, основанная в 1714 году Петром I, стала первой, куда открыли доступ людей. Она состояла из личных книг императора в количестве около 2 тысяч экземпляров. Однако спустя несколько лет библиотеке присвоили звание "академической" и ограничил ив нее доступ.

В Соединенных Штатах Америки находится самая крупная в мире Библиотека конгресса. Количеств ее экземпляров составляет порядка 155 млн книг.

Библиотека без окон существует при Йельском университете. Свет в ней обеспечивается благодаря стене, изготовленной из мрамора, пропускающего солнечный свет.

Существуют библиотеки, в которых можно воспользоваться услугами рассказчика, читающего книгу посетителю. Количество таких заведений в мире – порядка полутора сотен.





Итог

День библиотекаря в 2026 году – это важный праздник для представителей этой профессии. Обязательно поздравьте ваших знакомых, работающих в подобных учреждениях, и воспользуйтесь уникальной возможностью, чтобы начать читать новую интересную книгу.