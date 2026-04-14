Международный день пряника в 2026 году: история праздника и интересные факты

Есть праздник для любителей пряников. И он носит название Международный день пряника. 2026 год станет отличным поводом, чтобы приготовить это лакомство и насладиться им. В этой статье Клео.ру расскажет об истории пряников, предложит вариант простого рецепта и приведет интересные факты, связанные с этим десертом.

Когда отмечают Международный день пряника в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата. День пряника отмечают 21 апреля, в этот день приготовить его смогут любители лакомства по всему миру.

История пряников

История говорит о том, что эти кулинарные изделия появились на Руси в IX веке, а завоевали популярность в XVII столетии. Изначально для их изготовления использовалась ржаная мука, к которой добавляли изюм, мед и орехи. Впоследствии для изготовления были придуманы многочисленные рецепты, дающие возможность создавать лакомство в различных вариациях.

На Руси пряники распространились благодаря купцам, которые привозили их из-за моря. Так продолжалось до тех пор, пока кулинары не стали осваивать приготовление этих деликатесов. Впоследствии пряники появились не только на царском столе, но и в домах простолюдинов.

С пряниками стали связывать разные традиции. К примеру, по кусочку лакомства давали гостям, когда им приходило время уходить домой. Пряники стали неотъемлемым атрибутом праздничного стола, они присутствовали даже на свадьбах. Впоследствии пряники получили статус культурного наследия России. Столицей этого лакомства считается Тула, в местном музее представлены печатные изделия, которые чрезвычайно сложно изготовить. Также в этом городе установлен посвященный прянику памятник гигантских размеров, выполненный из бронзы и имеющий вес почти 1,5 тонны.





Простой рецепт пряников

Лакомство можно не только приобрести, но и сделать самостоятельно. Для приготовления домашних пряников существует множество рецептов, некоторые из них достаточно просты и включают доступные ингредиенты. Клео.ру предлагает вашему вниманию один из вариантов таких рецептов – пряники на молоке.

Ингредиенты для теста:

растительное масло – 50 мл;

яйцо – 1 шт.;

молоко – 200 мл;

сахар – 150 г;

мука – 450 г;

ванильный сахар – 15 г;

мед – 50 г;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

сода – 0,5 ч. ложки.

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра – 120 г;

белок – 1 шт.

Приготовление

Обычный и ванильный сахар соединить, перемешать с молоком, медом, маслом. Молоко перед этим предварительно прогреть до комнатной температуры, чтобы сахар растворился в нем. Яйцо взбить, добавить в общую массу. Присоединить просеянную муку, разрыхлитель и соду, замесить тесто. Раскатать тесто в пласт толщиной 1-1,5 см на поверхности, присыпанной мукой. Вырезать фигурки, используя формы, выложить их на противень, застеленный пергаментом. Выпекать пряники 20 минут при 150 градусах. Для глазури взбить белок с сахарной пудрой, покрыть ею готовые пряники.





Интересные факты о пряниках

С этим лакомством связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

На Руси печатный пряник самых больших размеров был сделан в 1778 году для Екатерины Второй. Поводом для этого послужило такое событие как юбилей Санкт-Петербурга. Диаметр этого пряника составлял 3 м, а вес превышал 80 кг.

Самый большой пряник был приготовлен в Техасе в 2013 году. Его вес составил 1 307 кг, а по площади он превышал теннисный корт.

Пряникам вполне можно присвоить звание "фастфуда" прошлого. Их готовили в Европе на ярмарках и на рынках, при этом лакомство стало древнейшей уличной едой, поскольку их можно было купить горячими прямо из печки.

Пряники считали лекарством, поскольку им приписывались лечебные свойства благодаря наличию специй в их составе.

В XVII столетии в Англии пряники выступали своеобразным средством для выражения политического протеста. Некоторые пекари выпекали фигурки, являющиеся символом тех, кого они не любили.

В Германии городу Нюрнберг присвоили статус "пряничного города", это произошло в XVII столетии. В населенном пункте активно обучали мастерству по выпеканию пряников, там можно было даже получить соответствующий диплом.





Итог

Международный день пряника в 2026 году – это вкусный праздник, являющийся отличным поводом, чтобы попробовать новые разновидности этого лакомства. А также освоить интересные рецепты и приготовить пряники у себя дома.