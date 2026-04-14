День подснежника 2026: история праздника и значение цветка

Приход весны и тепла у многих ассоциируется с цветком, ставшим символом этого времени года. Именно ему и посвящен особый праздник – День подснежника, который в 2026 году станет поводом насладиться красотой этого прекрасного цветка, больше узнать о нем. В этой статье Клео.ру расскажет об истории этого праздника, о значении цветка и о том, можно ли собирать подснежники.

Когда отмечают День подснежника в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата – 19 апреля. День первого подснежника начали отмечать, начиная с 1984 года. Праздник учредили в Великобритании, в этой стране их цветение происходит в середине апреля. В Англии подснежники пользуются огромной популярностью, с их существованием связано интересное старинное поверье. Оно говорит о том, что если высадить эти цветы вокруг своего дома, то можно выстроить действенную защиту от злых духов. В Великобритании подснежники служат украшением многочисленных клумб в городах, а их разведению уделяется самое тщательное внимание.





Значение цветка

Наверняка каждый из нас согласится с тем, что подснежник – это символ весны и тепла. Название цветка имеет латинское происхождение, которое звучит как "галянтус" и в переводе означает "молочный цветок". О его существовании известно еще с 1 тыс. К его повсеместному выращиванию стали прибегать в 19 столетии. В период Средневековья подснежник воспринимали как символ непорочности.

Цветок получил разные названия в разных странах. В Англии он известен как "снежная капля", в Германии как "снежный колокольчик", в Чехии как "снежинка". Подснежник – название цветка в России, имеет отсылку к его способности пробиваться из-под снега.

С подснежником связано множество легенд. Одна из них рассказывает историю Адамы и Евы. Когда они подверглись изгнанию из рая, шел снег. Ева тяжело переживала холода, она плакала и вспоминала о том, насколько тепло было в райских садах. Бог решил утешить ее и превратил в цветки несколько снежинок. Когда Ева увидела эти цветы, ее настроение улучшилось, и появилась надежда на лучшее. Поэтому данный цветок считается не только символом весны, но символом надежды.

Древняя легенда, существовавшая на Руси, гласит, что Зима-старуха в сговоре с Ветром и Стужей решили не допустить прихода Весны. Это очень испугало все цветы, исключением стал лишь подснежник. Он смог распрямиться и пробиться сквозь снег, а Солнце увидело это и открыло дорогу Весне, согрев землю.





Можно ли собирать подснежники

В настоящее время насчитывается порядка 20 видов подснежника. Хотя цветок и можно встретить на разных территориях Земного шара, но почти все его разновидности занесены в Красную книгу. Это произошло из-за того, что подснежник пострадал именно из-за любви к нему людей. Прекрасные цветы, несомненно, служат украшением и поднимают настроение, но в сорванном виде способны прожить лишь несколько дней. При этом, собирая цветы, многие люди вырывают их вместе с луковицами. Это приводит к сокращению численности подснежников.

Экологи всячески борются за сохранность этого удивительного цветка, предлагая ужесточить меры наказания к их "собирателям", призывая бережно относиться к подснежникам, не срывать их и не дарить женщинам даже на весенние праздники. Исходя из этого, прежде чем приобрести букетик этих цветов, задумайтесь, что тем самым вы подталкиваете к их сбору и сокращению численности.





Итог

День подснежника в 2026 году – это удивительный праздник, символизирующий приход весны, тепла и солнечных лучей. Если вы хотите насладиться красотой этих цветов, прекрасный вариант для этого – отправиться на прогулку в лес или парк, чтобы увидеть растущие подснежники, не прибегая к их срыванию.