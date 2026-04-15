День рождения газированной воды 2026: история и интересные факты

Некоторые праздники являются весьма необычными, но имеют многочисленных поклонников, поскольку посвящены вкусовым предпочтениям. К их числу можно в полной мере отнести День рождения газированной воды, который в 2026 году смогут отметить любители подобных напитков. В этой статье Клео.ру расскажет об истории появления газированной воды, о ее полезных и вредных свойствах, а также интересные факты о таких напитках.

Когда отмечают день рождения газированной воды в 2026 году

Праздник имеет четко фиксированную дату. Во всем мире День рождения газированной воды принято отмечать 24 апреля. Как известно, подобные напитки представлены в очень широком ассортименте, а к числу их поклонников относятся как взрослые, так и дети. Этот день – отличный повод, чтобы побаловать себя любимым напитком и чтобы открыть для себя новые вкусы. К примеру, на основе газировки можно приготовить освежающие коктейли и даже испечь блины.





История газированной воды

История появления на свет газировки берет свое начало в 1767 году. В этот праздник многим наверняка будет интересно узнать, кто изобрел газировку. Автором этого уникального открытия является Джозеф Пристли, английский химик, славящийся своими экспериментами. Он посвятил долгое время, чтобы изучить процессы брожения, происходившие на пивоварне. В ходе этих исследований произошло уникальное открытие, продуктом которого стали такие вещества как кислород, сернистый газ и аммиак.

Пристли не остановился на этом и изобрел газированную воду. Напиток был обогащен углекислым газом и содержал в своем составе лимонный сок. Благодаря этому он реализовывался как средство, помогающее при симптомах заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Очередное важное открытие в этой сфере и принадлежало Тоберну Бергману, шведскому конструктору. Он изобрел компрессор, насыщавший воду углекислотой. В 19 столетии аппарат был усовершенствован до такой степени, что его можно было использовать в промышленных масштабах. Однако изготовление газированной воды было очень затратным, поэтому для ее производства массово применяли пищевую соду.

Стоит отметить, что на заре своего существования газировке придавался несколько иной привкус, к которому мы привыкли сегодня. Для того, чтобы продлить срок хранения напитков, в них добавляли изрядную долю химикатов. Газировка имела распространенное название – "содовая", что было обусловлено значительным содержанием солей натрия в ее составе.

24 апреля 1833 года газированная вода была запатентована впервые. Именно эта дата и была взята за основу при определении, когда праздновать День рождения газированной воды.





Как делают газированную воду

Изготовление газированных напитков осуществляется в несколько этапов:

Отбор воды и ее подготовка, включающая механическую фильтрацию, ультрафиолетовое обеззараживание и мембранную очистку. После происходит охлаждение жидкости до температуры 4–8 °C, поскольку именно в таких условиях в ней лучше всего растворяется углекислый газ.

Процесс газирования, осуществляющийся в сатураторах – специальных установках, предназначенных для смешивания воды и газа в определенных пропорциях. Давление внутри сатуратора создается от 3 до 6 атмосфер.

Воду направляют в изолированные резервуары, в которых поддерживают постоянное давление. Далее происходит разлив жидкости по герметичным емкостям. На процесс отводится всего несколько секунд. Это необходимо, чтобы газ не вышел наружу.





Польза и вред газированной воды

Напитки с углекислым газом могут принести как пользу, так и вред организму. Во многом это зависит от количества напитков, потребляемых человеком, а также от его состояния здоровья. Далее рассмотрим эти моменты.

Лечебным свойством обладают минеральные воды, содержащие в своем составе естественный газ. Они обладают довольно широким составом макро и микроэлементов. В зависимости от того, в каком количестве в воде содержатся различные минералы, а также какого они качества, вода может воздействовать на человеческий организм тем или иным способом. В России многие разновидности лечебных вод можно встретить в таких городах как Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск. Стоит отметить, что для повседневного употребления предлагается газированная вода с искусственным углекислым газом, подающимся в нее под давлением. Такие напитки могут быть как чистыми, так и иметь сладкий привкус.

Влияние газировки на организм человека во многом обусловлено тем, каким кислотно-щелочным балансом он обладает. Если он нормальный, то употребление напитков может не отразиться на состоянии здоровья. Однако при имеющихся патологиях употреблять газировку не рекомендуется.

К положительным свойствам газированной воды относятся ее освежающий эффект, способность утолять жажду и стимулировать пищеварение. Впрочем, напитки с добавлением сахара и ароматизаторов при их регулярном употреблении могут вызвать риск возникновения нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, ожирения, диабета 2 типа. Кроме того, они провоцируют развитие кариеса. Именно поэтому рекомендации диетологов состоят в том, чтобы отдавать предпочтение чистой воде без газа, а газировку употреблять в порядке исключения и не злоупотреблять ею.





Интересные факты о газированной воде

С популярным напитком связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает ознакомиться с некоторыми из них:

На заре изготовления газированных напитков ученые предлагали задействовать при их производстве сатураторы. Такой способ мог бы позволить создавать напитки путем введения в воду углекислого газа под высоким давлением. Однако продолжительное время такие изобретения не брались в расчет, и производители предпочитали прибегать к более экономичным способам. Достижения ученых были признаны лишь спустя столетие, а данный метод был по достоинству оценен как более безопасный.

Якоб Швепп – химик-любитель из Женевы и один из тех, кто активно пропагандировал применение сатуратора. В своих достижениях он дошел до того, чтобы наладить производство газировки таким способом в промышленных масштабах. В Швейцарии данную идею не восприняли, но зато ее оценили в Великобритании. Впрочем, позже в этой стране также стали прибегать к экономичному способу, заключавшемуся в добавлении пищевой соды. Примечательно, что в настоящее время Schweppes считается одним из самых популярных напитков в мире.

Мало кто знает, что такие газированные напитки как "Кока-кола" и "Доктор Пеппер" изначально были изобретены как лекарственные средства. В составе "Кока-колы" присутствовал экстракт из орехов кола и листьев коки. "Доктор Пеппер" применяли для лечения простудных заболеваний, в напиток добавляли вишневый сироп.





Подведем итог

День рождения газированной воды в 2026 году – это необычный праздник, который порадует любителей таких напитков по всему миру. Если вы относитесь к числу поклонников такой продукции, обязательно порадуйте себя любимым вкусами или откройте новые, а также поэкспериментируйте с интересными рецептами.