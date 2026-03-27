Международный день моркови в 2026 году: история и интересные факты

Праздники, посвященные определенным продуктам, напоминают нам об их пользе и ценности. К их числу относится и Международный день моркови, который в 2026 году можно отметить, включив этот овощ в состав вкусных блюд. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях данного торжества, пользе овоща и приведет интересные факты о моркови.

Когда отмечают Международный день моркови в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата. День моркови ежегодно отмечают 4 апреля. Впервые его отпраздновали в Швеции в 2003 году. Впоследствии к отмечанию торжества присоединились и другие страны, поэтому ему был присвоен статус международного.

Морковь начали выращивать как продовольственную культуру, начиная с X столетия. До этого она встречалась в диком виде, при этом корнеплоды были длинными и веретенообразными по форме. Впервые овощ стали выращивать на территории, где в настоящее время расположены Иран, Ирак, Афганистан.

Примечательно то, что ранее корнеплоды имели преимущественно белый или фиолетовый цвет. Оранжевая морковь была выведена в результате желтой разновидности в XV-XVI веках. При этом было обнаружено, что в этом новом виде бета-каротин содержится в большем количестве. Оранжевая морковь завоевала популярность благодаря голландским фермерам.





Чем полезна морковь

В этот праздник, посвященный оранжевому овощу, будет не лишним узнать, чем полезна морковь для организма. Таких свойств действительно немало, поскольку изначально корнеплод выращивали в медицинских целях. Положительное влияние моркови на организм обусловлено следующим:

повышенное содержание в овоще бета-каротина, который помогает организму вырабатывать витамин А. последний играет важную роль в улучшении зрения, повышении иммунитета, улучшении упругости кожи;

способность регулирования уровня сахара в крови;

благотворное влияние на работу сердца и органов пищеварения, что обусловлено наличием в составе моркови значительного количества клетчатки, калия, витамина К, антиоксидантов.





Интересные факты о моркови

С оранжевым овощем связаны определенные интересные факты. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Существует довольно старая поговорка, которая гласит о том, что корнеплод помогает видеть в темноте. Однако не все знают, что история ее появления связана с периодом Второй мировой войны. В то время Министерство продовольствия Великобритании пожелало убедить общественность в том, что на успешность воздушных налетов, осуществляющихся в ночное время суток, влияет тот факт, что пилоты едят большое количество овощей, богатых бета-каротином.

Корейская морковь – довольно популярное острое блюдо. Многие считают, что его изобрели именно в Корее, однако это не соответствует действительности. Местом создания данного блюда стал Советский Союз, а история его появления связана с дефицитом продуктов, который был в то время. Желающие приготовить кимчи – капусту с пряностями, являющуюся традиционным корейским блюдом, стали заменять пекинку, которую сложно было достать, морковью. Со временем блюдо завоевало огромную популярность и вытеснило рецепт с капустой, который был взят за основу.

Морковь способна менять цвет кожи, приближая его к желтовато-оранжевому оттенку. Именно по этой причине овощ добавляют в рацион фламинго в российских зоопарках, чтобы оперение этих птиц оставалось таким же ярким.

В городке Холтвиль, расположенном в Калифорнии, каждый год устраивают фестиваль моркови. По улицам проходят парады платформ, украшенных этим овощем, а жители города могут принять участие в соревнованиях по приготовлению лучшего блюда из моркови.

Исследования ученых свидетельствуют о весьма необычном факте: люди, которые трудятся на асбестовых предприятиях, а также курильщики, должны соблюдать крайнюю осторожность с употреблением моркови. Дело в том, что для данной категории людей в связи с приемом в пищу этого овоща увеличивается риск развития рака легких. Примечательно, что для некурящих это правило не работает, а напротив, употребление моркови помогает избежать онкологии.

В Великобритании в Южном Уэльсе вырастили морковь, которую признали самой длинной и занесли в книгу рекордов Гиннеса. Длина овоща составила 5,84 метра.

В основном овощи полезнее употреблять в пищу именно в сыром виде. Однако для моркови этот вариант не подходит, поскольку она становится полезнее, пройдя термическую обработку. Этот процесс способствует высвобождению из овоща бета-каротина.

С 1991 года в европейских странах морковь признали фруктом. Это было связано с желанием подстроиться под законодательство, в соответствии с которым варенье можно варить только из фруктов. Чтобы и дальше получать вкуснейшее варенье из моркови, которое производит и экспортирует в страны Европы Португалия, данный корнеплод решили признать фруктом.





Итог

Международный день моркови в 2026 году – это вкусный праздник, в который каждый может вспомнить о пользе этого корнеплода и приготовить из него оригинальные блюда. Обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы порадовать свои вкусовые рецепторы.