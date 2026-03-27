Лазарева суббота 2026: история, традиции и обычаи праздника

Период Великого поста, предшествующий светлому празднику Пасхе, наполнен другими торжествами, связанными с определенными событиями, которые чтят православные. К их числу относится и Лазарева суббота, которая в 2026 году, как и в предыдущие годы, предшествует Вербному воскресенью. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и значении данного праздника, о его традициях, обычаях и запретах.

Когда Лазарева суббота в 2026 году

Торжество не имеет четко установленной даты, она плавающая, и каждый год выпадает на разные числа. Чтобы понять, какого числа Лазарева суббота в 2026 году, нужно знать, сколько продлится Великий пост. В этом году его продолжительность составит с 23 февраля по 11 апреля. Пасха выпадает на 12 апреля.

Лазареву субботу среди православных верующих принято отмечать на шестой неделе Великого поста. Дата этого торжества в 2026 году придется на 4 апреля, на следующий день выпадает праздник Входа Господня в Иерусалим или Вербное воскресенье.

История и значение праздника

События, отражающие историю появления праздника Лазаревой субботы, приводятся в Евангелии от Иоанна. Этот источник говорит о том, что в то время, как Иисус держал свой путь в Иерусалим, он решил сделать остановку в селении Вифания, где проживали его друзья – сестры Марфа и Мария, также их брат Лазарь. Последний был в тот момент болен, когда и Христос добрался до дома в Вифании, то узнал, что Лазарь умер уже четыре дня назад.

Иисус отправился к гробнице, где находился его умерший друг, и начал усердно молиться. После этого Христос произнес слова: "Лазарь, выходи!", и умерший воскрес и вышел на свет. Данное событие способствовало тому, что в Христа уверовали множество иудеев, увидевших чудо. Лазарю было суждено прожить 30 лет после его воскрешения. Он избрал путь быть священником и посвятить себя проповедованию христианской веры на Кипре.

Как церковный праздник Лазареву субботу стали отмечать в IV столетии. В VIII веке появились каноны и песнопения, составленные в честь этого торжества, которые применяются и по сей день. Значение праздника заключается в том, что воскрешение Лазаря признано одним из самых важных чудес, которые совершил Иисус. Данное событие послужило началом того, что народ стал массово испытывать любовь к нему, а правителей Иудеи, напротив, стали его ненавидеть и захотели убить. Также это чудо воскрешения показало власть Христа над жизнью и смертью.





Традиции и обычаи Лазаревой субботы

Праздник сопровождается определенными традициями и обычаями, которых принято придерживаться в кругу православных верующих. Поскольку торжество предшествует Вербному воскресенью, и вся неделя накануне него называется вербной, в Лазареву субботу собирают веточки вербы и приходят вместе с ними в храм. Растение символизирует собой новую жизнь, его освящают на вечерней службе.

В этот праздник принято произносить молитвы об исцелении от всяческих болезней. При этом веточки вербы держат в левой руке, а правой крестятся. Считается, что просьбы о здоровье будут обязательно услышаны в этот день. После того, как вербу освящают, ее ставят в доме. Растение будет защищать членов семьи от невзгод на протяжении всего года, вплоть до следующей Лазаревой субботы. Существует поверье, что человека можно наделить здоровьем на долгий срок, если слегка ударить его освященными веточками вербы.





Что можно делать в Лазареву субботу

В этот день верующим рекомендуется уделять время молитве и посещению церкви, читать Евангелие и освящать вербу. Приветствуется совершение добрых дел, к числу которых является раздача милостыни и помощь нуждающимся.

Также немаловажное значение отводится тому, что едят в Лазареву субботу. В этот день для верующих, придерживающихся поста, разрешается послабление – употребление рыбной икры. В Лазареву субботу также можно употребить немного красного вина. Другие распространенные блюда – каши, заправленные растительным маслом, постные гречневые блины, запеченный картофель, сладкое печенье под названием "лазарчики". Также в этот день разрешается готовить рыбные блюда, но употреблять их в пищу следует на следующий день – в Вербное воскресенье. После него наступает Страстная неделя, считающаяся самой строгой в году.

Что нельзя делать в Лазареву субботу

Как и любой другой важный церковный праздник, Лазарева суббота характеризуется ограничениями, которых обязательно нужно придерживаться верующим. Они заключаются в запретах ссор и ругани бранными словами, занятий тяжелым физическим трудом и работой по дому, рукоделием. Лучший способ провести этот праздник – уделить время молитве и набраться сил перед строгой Страстной неделей.





Итог

Лазарева суббота в 2026 году – это важный православный праздник, сопровождающийся характерными для него традициями и обычаями. Обязательно посетите храм в это светлое торжество, освятите веточки вербы и получите тем самым защиту на весь последующий год.