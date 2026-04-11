Международный день цирка в 2026 году: история праздника и интересные факты

Цирк – это волшебное место, дающее возможность окунуться на какое-то время в магический мир. В честь этого был учрежден особый праздник – Международный день цирка, который в 2026 году станет отличным поводом, чтобы вновь насладиться зрелищными выступлениями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения данного торжества и циркового искусства.

Когда отмечают Международный день цирка в 2026 году

Дата праздника плавающая, она выпадает на третью субботу апреля. В 2026 году День цирка можно будет отпраздновать 18 апреля. Первый раз подобное торжество прошло в 2008 году, оно носило название "Европейский день цирка". Впоследствии праздник приобрел статус международного.





История Международного дня цирка

Чтобы почтить труд артистов цирка и отдать им дань уважения, в их честь был учрежден особый праздник. Торжество было создано по инициативе Европейской цирковой ассоциации, которая существует с 2002 года. В 2008 году празднику был предоставлен международный статус, во многом это было обусловлено основанием Всемирной федерации цирка.

Празднование Дня цирка сопровождается организацией увлекательных зрелищных представлений, мастер-классов. Во многих цирках устраивают дни открытых дверей, во время которых зрителям дается уникальная возможность окунуться в атмосферу закулисья и увидеть, как работают цирковые артисты.





История циркового искусства

История возникновения праздника тесно связана с историей циркового искусства. Оно уходит своими истоками во времена Древних Греции, Рима, Египта и Византии. Перед публикой выступали жонглеры акробаты, дрессировщики. На Руси функция развлечения людей была отведена скоморохам. Они организовывали свои выступления на площадях и ярмарках. Со временем свои номера стали демонстрировать не только скоморохи, но и гимнасты, силачи.

Основателем первого настоящего цирка стал Филип Астлей, который создал его во второй половине XVIII столетия. Ему принадлежала заслуга в открытии школы верховой езды. Чтобы привлечь в нее как можно большее количество участников, Филип стал организовывать выступления всадников для публики. Подобные номер приобрели популярность среди зрителей, поэтому Астлей пошел дальше – возвел амфитеатр с крышей в форме купол, ставший первым цирковым зданием. В нем стали выступать не только наездники, но и акробаты, жонглеры, клоуны. Впоследствии стали появляться и другие цирки, некоторые из них отправлялись на гастроли, так возникли передвижные шапито.

В России заслуга в основании первого цирка принадлежала братьям Никитиным, которые создали его в 1873 году в деревянном здании. В 1877 году подобное заведение возникло уже в каменном строении в Петербурге. Идея начать его строительство принадлежала Гаэтано Чинизелли, дрессировщику из Италии. Циркам был представлен государственный статус после революции 1917 года. В настоящее время выступления цирковых артистов вышли на новый уровень, они сопровождаются 3D-проекциями и лазерными эффектами.





Интересные факты о цирке

С цирковым искусством связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

Основателю цирка, Филипу Астлею, принадлежит еще одна заслуга. Именно благодаря его стараниям был установлен диаметр арены, принятый за стандарт. Он составляет 13 м и является оптимальным для осуществления конных трюков.

Существует цирк, в котором при выступлениях артистов не задействуются животные. Это Cirque du Soleil, созданный в Канаде и делающий акцент на акробатике.

Одна из должностей работников цирка содержит большое количество букв в названии и очень трудно произносится. Это шпрехшталмейстер, к обязанностям которого относится объявление номеров программы.

В отличие от большинства людей, считающих число 13 несчастливым, артисты цирка убеждены в обратном. Так, стандарт для диаметра арены составляет 13 м, Московский цирк Никулина имеет 13 рядов в партере, а его здание располагается по адресу Цветной бульвар, 13.

Клоуны – самые суеверные среди цирковых артистов. У них не принято щелкать семечки, поскольку они верят, что таким образом "выщелкают" всех зрителей.





Подведем итог

Международный день цирка в 2026 году – это важный праздник для представителей этой профессии, направленный на то, чтобы отдать дань уважения работе таких артистов. Обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы посетить дни открытых дверей или увидеть увлекательные выступления.