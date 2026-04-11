Международный день цирка в 2026 году: история праздника и интересные факты

Когда отмечают Международный день цирка в 2026 году. История праздника, традиции и как его отмечают в разных странах.

Цирк – это волшебное место, дающее возможность окунуться на какое-то время в магический мир. В честь этого был учрежден особый праздник – Международный день цирка, который в 2026 году станет отличным поводом, чтобы вновь насладиться зрелищными выступлениями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения данного торжества и циркового искусства.

Когда отмечают Международный день цирка в 2026 году

Дата праздника плавающая, она выпадает на третью субботу апреля. В 2026 году День цирка можно будет отпраздновать 18 апреля. Первый раз подобное торжество прошло в 2008 году, оно носило название "Европейский день цирка". Впоследствии праздник приобрел статус международного.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История Международного дня цирка

Чтобы почтить труд артистов цирка и отдать им дань уважения, в их честь был учрежден особый праздник. Торжество было создано по инициативе Европейской цирковой ассоциации, которая существует с 2002 года. В 2008 году празднику был предоставлен международный статус, во многом это было обусловлено основанием Всемирной федерации цирка.

Празднование Дня цирка сопровождается организацией увлекательных зрелищных представлений, мастер-классов. Во многих цирках устраивают дни открытых дверей, во время которых зрителям дается уникальная возможность окунуться в атмосферу закулисья и увидеть, как работают цирковые артисты.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

История циркового искусства

История возникновения праздника тесно связана с историей циркового искусства. Оно уходит своими истоками во времена Древних Греции, Рима, Египта и Византии. Перед публикой выступали жонглеры акробаты, дрессировщики. На Руси функция развлечения людей была отведена скоморохам. Они организовывали свои выступления на площадях и ярмарках. Со временем свои номера стали демонстрировать не только скоморохи, но и гимнасты, силачи.

Основателем первого настоящего цирка стал Филип Астлей, который создал его во второй половине XVIII столетия. Ему принадлежала заслуга в открытии школы верховой езды. Чтобы привлечь в нее как можно большее количество участников, Филип стал организовывать выступления всадников для публики. Подобные номер приобрели популярность среди зрителей, поэтому Астлей пошел дальше – возвел амфитеатр с крышей в форме купол, ставший первым цирковым зданием. В нем стали выступать не только наездники, но и акробаты, жонглеры, клоуны. Впоследствии стали появляться и другие цирки, некоторые из них отправлялись на гастроли, так возникли передвижные шапито.

В России заслуга в основании первого цирка принадлежала братьям Никитиным, которые создали его в 1873 году в деревянном здании. В 1877 году подобное заведение возникло уже в каменном строении в Петербурге. Идея начать его строительство принадлежала Гаэтано Чинизелли, дрессировщику из Италии. Циркам был представлен государственный статус после революции 1917 года. В настоящее время выступления цирковых артистов вышли на новый уровень, они сопровождаются 3D-проекциями и лазерными эффектами.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Интересные факты о цирке

С цирковым искусством связано множество интересных фактов. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

  • Основателю цирка, Филипу Астлею, принадлежит еще одна заслуга. Именно благодаря его стараниям был установлен диаметр арены, принятый за стандарт. Он составляет 13 м и является оптимальным для осуществления конных трюков.
  • Существует цирк, в котором при выступлениях артистов не задействуются животные. Это Cirque du Soleil, созданный в Канаде и делающий акцент на акробатике.
  • Одна из должностей работников цирка содержит большое количество букв в названии и очень трудно произносится. Это шпрехшталмейстер, к обязанностям которого относится объявление номеров программы.
  • В отличие от большинства людей, считающих число 13 несчастливым, артисты цирка убеждены в обратном. Так, стандарт для диаметра арены составляет 13 м, Московский цирк Никулина имеет 13 рядов в партере, а его здание располагается по адресу Цветной бульвар, 13.
  • Клоуны – самые суеверные среди цирковых артистов. У них не принято щелкать семечки, поскольку они верят, что таким образом "выщелкают" всех зрителей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Международный день цирка в 2026 году – это важный праздник для представителей этой профессии, направленный на то, чтобы отдать дань уважения работе таких артистов. Обязательно воспользуйтесь этой датой, чтобы посетить дни открытых дверей или увидеть увлекательные выступления.

Ульяна Володская

Журналист

 

