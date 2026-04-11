Всемирный день радиолюбителя в 2026 году: история и интересные факты

Технические изобретения всегда способствовали развитию человеческого прогресса. Одному из них посвящен особый праздник – Всемирный день радиолюбителя, который в 2026 году смогут отметить все те, кто считают себя энтузиастами в данной сфере. В этой статье Клео.ру расскажет об истории возникновения и особенностях данного торжества, а также интересные факты о радиосвязи.

Когда отмечают Всемирный день радиолюбителя в 2026 году

Дата празднования этого торжества четко фиксированная, она выпадает на 18 апреля и отмечается в разных странах. Выбор даты был приурочен ко дню основания Международного союза радиолюбителей. Это событие произошло в Париже 18 апреля 1925 года. В настоящее время в эту организацию входят все те, кто считает себя радиолюбителями, а количество стран-членов превышает 160.





История Всемирного дня радиолюбителя

История праздника тесно связана с историей радиотехники. Настоящим прорывом в сфере беспроводной передачи информации принято считать дату 7 мая 1895 года. В этот день выдающийся русский физик Александр Попов представил на заседании Физико-химического общества, состоявшемся в Санкт-Петербурге, изобретенный им приемник электромагнитных волн. Данный прибор можно считать предшественником устройств беспроводной связи, которые стали применяться впоследствии и которые используются в современности.

Также физик продемонстрировал возможность беспроводной передачи информации с применением азбуки Морзе. Фразу удалось передать на расстояние, достигающее 250 м. Первая в мире радиограмма, отправленная Поповым, состояла всего из двух слов: "Генрих Герц".

С этого момента началось дальнейшее развитие в области технологических инноваций. Со временем были созданы и усовершенствованы разработки в области радиовещания, телевидения, мобильной связи и прочих технологий.

Изначально радио в Российской Империи применялось в военных целях. В качестве средств массовой информации его стали использовать лишь 1920-х годах. Такому внедрению способствовало основание радиостанции "Вестник РОСТА", что произошло несколько ранее, в 1918 году. 27 февраля 1919 года состоялось знаковое событие – в эфире впервые услышали человеческую речь вместо морзянки. На регулярной основе радиовещание было введено с 23 ноября 1924 года.

Стоит отметить, что в 1941 году, с началом Великой Отечественной войны на территории Советского Союза ввели запрет на любительскую радиосвязь. Меры были предприняты, чтобы предотвратить утечку информации, и принимались вплоть до 1946 года. Советом Народных Комиссаров СССР было постановлено сдать все радиоприемники и передатчики в органы Наркомата.

В настоящее время деятельность радиолюбителей в России координируется такой организацией как "Союз радиолюбителей России". В ее состав входит свыше 35 тысяч энтузиастов. День радиолюбителя в России они по праву могут считать своим профессиональным праздником.





Кто такие радиолюбители

К числу энтузиастов в данной области относятся люди, увлечением которых является конструирование и последующее использование всевозможных радиотехнических и электронных устройств. Ими являются антенны, микрофоны, приемники, телевизоры и прочие приборы. Кроме того, термин "радиолюбительство" включает в себя и такие направления как радиосвязь и радиоспорт.

Любительская служба связи подразумевает ее применение с целью осуществления технических исследований, самосовершенствования, взаимной связи между радиолюбителями. Последними являются лица, получившее на это необходимое разрешение и занимающимися данной сферой деятельности без намерения получить материальную выгоду, руководствуясь личным интересом.

Статистические данные говорят о том, что общее количество коротковолновиков в мире практически достигло нескольких миллионов. Увлекаться радиотехникой может абсолютно любой человек, будь преподаватели, студенты, домашние хозяйки, военнослужащие, политические деятели, школьники, предприниматели, рабочие. В число радиолюбителей вошли такие известные личности как уже покойный Король Иордании Хусейн, премьер-министр Индии Раджив Ганди, руководивший в 1984—1989 годах, участник группы "EAGLES" Джо Волш.





Интересные факты о радиосвязи

Тем, кто решил отметить Международный день радиолюбителя, будет не лишним узнать интересные факты о радиосвязи. Клео.ру предлагает вам ознакомиться с некоторыми из них:

В 1938 году в Америке по радио происходила трансляция спектакля по книге фантаста Г. Уэллса, в котором фигурировали инопланетяне. Многие люди восприняли информацию за чистую монету и решили, что это новость о вторжении пришельцев на Землю. Жители квартир и домов стали массово покидать их в панике.

Во время военного конфликта, происходившего между США и Японией в годы Второй мировой войны, происходило постоянное перехватывание радиосигналов японскими радистами. Американские военные вышли из положения, обратившись за помощью к индейцам навахо. В результате, услышав редкий язык, японцы не смогли понять, о чем именно идет речь во время передачи связи.

Еще одно событие, связанное с военными действиями, произошло в 1940 году, когда был конфликт между Германией и Англией. В последней стране транслировался футбольный матч, и радиокомментатор должен был озвучивать все происходящее на поле. Однако над стадионом завис туман, и ничего не было видно. Если бы комментатор сказал об этом по радио, была велика вероятность бомбежки со стороны немцев. Однако он не растерялся и обсуждал ситуацию, ориентируясь на крики болельщиков.

Эйфелева башня обязана своим существованием до наших дней именно радиосвязи. Дело в том, что строение возвели специально для Всемирной выставки, после которой его планировали снести. Однако позже поступило предложение о том, чтобы применять башню для приема радиосигнала, и ее решили сохранить.

Существует весьма необычная радиостанция под названием "Birdsongradio". На ней звучит пение птиц, записанное К. Говардом, британским зоологом, еще двадцать лет назад.

В Британии 18 апреля 1930 года было признано чрезвычайно скучным днем по версии редакторов радиовещательной службы ВВС. Из-за этого на радиостанции решили не давать выпуски новостей, а вместо этого крутили музыку целый день.

Первое событие всемирного масштаба, о котором сообщили по радио, – это Октябрьский переворот 1917 года.

Радиосвязь стала спасением для людей, потерпевших кораблекрушение на корабле, "Масенс" которое произошло на рубеже XIX-XX столетий.





Подведем итог

Всемирный день радиолюбителя в 2026 году – это важный праздник для всех людей, считающих себя энтузиастами в данной сфере деятельности. Если вы относите себя к их числу, обязательно уделите в эту дату время любимому занятию и пообщайтесь с единомышленниками.