Красная горка в 2026 году: история, традиции и народные приметы

После отмечания Пасхи для православных верующих следует другой религиозный праздник. Это Красная горка, которая в 2026 году также будет сопровождаться народными традициями. В этой статье Клео.ру расскажет об истории и значении данного торжества, его религиозных традициях и народных приметах.

Когда Красная горка в 2026 году

Дата данного торжества тесно связана с датой Светлого Христового Воскресения. При вычислении, какого числа Красная горка в 2026 году, берется первое воскресенье после Пасхи, это 19 апреля.





История и значение праздника

Праздник имеет сразу три названия, каждое из которых связано с определенными традициями и несет в себе особое значение. Далее Клео.ру предлагает разобраться с этим вопросом:

Фомино воскресенье – название, имеющее религиозные корни и ведущее происхождение от истории об апостоле Фоме, отраженной в Евангелии. Как известно, в народе у этого апостола имеется свое название – "Фома неверующий". История гласит о том, что Фомы не было в числе учеников, встречающих Христа после его воскрешения. Апостол не поверил своим товарищам, когда они сообщили ему радостную весть. Однако спустя неделю Иисус вновь явился своим ученикам, и в этот раз Фома упал перед ним ниц, произнеся слова: "Господь мой и Бог мой!".

Красная горка – название, принятое в народе. "Красная" является обозначением не цвета, а красоты, а "горка" дает отсылку к пригоркам и возвышенностям, с которых сходит снег, и на его месте появлялась зеленая трава.

Антипасха – в 2026 году, как и в предыдущие годы, можно будет встретить и такое название этого праздника. Слово не имеет противопоставления Светлому Христовому Воскресению, а означает "вместо Пасхи" или "подобно Пасхе". Это дает отсылку к тому, что главное церковное торжество года в этот день как бы повторяется: в храмах проходят торжественные службы, а среди верующих распространено приветствие, звучащее как "Христос воскресе!".

История появления Красной горки говорит о том, что торжество берет свое начало еще во времена язычества, когда существовал праздник, посвященный богу солнца Яриле. Среди славян было принято проводить сборы на возвышенностях, служащих местом расположения священных капищ.

С приходом христианства церковь решила сохранить народные традиции, но придать им новое значение. Вместо круговых обрядов, свойственных для язычества, стали проводить крестный ход вокруг храма, а жертвоприношения были заменены освящением куличей и яиц.





Традиции праздника

Торжество имеет многочисленные традиции, многие из которых чтятся и соблюдаются с давних времен по сей день. К их числу относятся следующие:

Встреча рассвета – молодые люди в этот день вставали очень рано, до прихода зари, и отправлялись на самое высокое место, чтобы встретить первые солнечные лучи. Звучали песни, закликающие приход весны, водились хороводы, устраивались игры и состязания. В этот день обязательно следовало выйти из дома, поскольку в противном случае можно было навлечь на себя одиночество или вступить в брак с нелюбимым человеком.

Катание крашеных яиц с желобков из дерева. При этом нужно было смотреть, как именно скатилось яйцо. Если оно оставалось целым, можно было рассчитывать на счастье и удачу на протяжении всего последующего года. Победителем в таких состязаниях считался тот, у кого яйцо укатилось на самое дальнее расстояние.

Окликание молодых – давний обычай, предусмотренный для тех, кто вступил в брак в прошлом году. В этот день к ним было принято приходить с поздравлениями и пением колядок, а в ответ молодые должны были выносить угощение в виде куличей, яиц и блинов.

Обряд опахивания полей – древний обычай, заключающийся в том, что женщины собирались в ночное время и впрягали в соху самую старшую, чтобы обвести борозду вокруг деревни. Такой магический круг должен был защитить село от невзгод.





Народные приметы на Красную горку

Торжество сопровождается многочисленными народными приметами. Некоторые из них связаны с определенными запретами:

нельзя сидеть дома в этот день, чтобы не навлечь на себя одиночество;

занятия тяжелым трудом и полевыми работами. Необходимо дать земле отдых после зимнего сна;

ссоры, сквернословие и уныние в этот день категорически запрещены;

одежду на Красную горку следовало надевать новую и хорошую, чтобы не обречь себя на бедность;

отказ в милостыне нуждающимся сулил накликать на себя беду;

забвение о поминовении умерших родных, поскольку в противном случае можно остаться без потомков.

Приметы, которые следовало соблюдать на Красную горку, таковы:

посещение храма и произнесение молитвы;

настроение должно быть хорошим, а также следовало обращать внимание на все то, что приносит счастье и радость;

веселье, особенно на природе, всячески приветствовалось;

заключать браки и проводить венчание в этот день – очень хорошая примета;

преподнесение подарков молодоженам – означало дать им благословение.





Итог

Красная горка в 2026 году – это значимый праздник, связанный как с церковными, так и с народными приметами. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы у вас было радостное настроение, чтобы привлечь к себе удачу. Если вы запланировали в этот день свадьбу и венчание, то можете быть уверены, что вас ждет счастливый брак.