Почему на этапах Кубка России по лыжным гонкам градус напряжения выше, чем в Кубке мира?

Накал страстей в мужских соревнованиях поражает даже бывалых болельщиков. Ещё ни один спринт с участием олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова не обошёлся без пикировок. Давайте разберёмся, что происходит и из-за чего между двумя топовыми спортсменами постоянно разгораются конфликты.

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Стоит отметить, что спортивная составляющая от этого не страдает. Между лыжниками идёт равная борьба, в чём можно убедиться, посмотрев котировки букмекеров, перечисленных на сайте Match Center KZ .

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Всё началось ещё на третьем этапе, где дебютировал Устюгов. После победы он дал скандальное интервью, в котором вспомнил, как его называли «мешком», и отметил, что теперь этот термин можно использовать в отношении недоброжелателей. В следующей гонке победил Большунов, который вспомнил этот эпизод и высказался о нём в не самом приятном ключе.

На четвёртом этапе Большунов выиграл, а Устюгов стал вторым. Он радовался серебру и в интервью пояснил, что под «мешками» он подразумевал не Большунова, а других спортсменов, и они знают, о ком идёт речь. А Александр отметил, что во время гонки лыжники всё-таки создавали определённые помехи друг другу.

В Красногорске во время конькового спринта гонщики снова конфликтовали на трассе, что вылилось в столкновение. Большунов получил лёгкое сотрясение мозга, Устюгов же считал, что действовал хоть и жёстко, но в пределах правил.

Нет сомнений, что на следующих этапах нас ждут жаркие баталии во всех спринтерских дисциплинах. Хотелось бы, чтобы лыжники показали красивые гонки и выявили сильнейшего в честной борьбе без травм и дисквалификаций.