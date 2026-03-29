Всемирный день крысы в 2026 году: особенности праздника и интересные факты

Праздники, посвященные домашним питомцам, пользуются огромной популярностью среди любителей таких животных. Некоторые из таких торжеств весьма необычны, к примеру, это Всемирный день крысы, который в 2026 году будет посвящен ее декоративной разновидности. В этой статье Клео.ру расскажет об особенностях этого праздника и приведет интересные факты о крысах.

Когда отмечают Всемирный день крысы в 2026 году

День крысы празднуют 4 апреля каждый год, начиная с 2003 года. Целью необычного торжества было провозглашено объединение любителей декоративной разновидности этого животного. Инициаторами учреждения праздника стали крысоводы из Америки, их идеи поддержали такие же специалисты из других стран. Дату 4 апреля выбрали, исходя из того, что этот день стал началом работы старейшего интернет ресурса ratlist, который был посвящен декоративным крысам.





Крысы как домашние питомцы

Любители декоративных крыс отлично знают, какими положительными качествами обладает это животное. К их числу относятся ум, веселый нрав, любопытность, общительность, дружелюбность. Неудивительно, что хозяева таких питомцев считают их настоящими членами семьи.

Декоративные одомашненные крысы были выращены в неволе, предположительно, их "родиной" является Англия. Такое животное сочетает в себе ум дикой особи и ласковый нрав, свойственный домашним питомцам. Декоративные крысы характеризуются отличной способностью к приручению, отсутствием агрессии к человеку. Однако все же для общества свойственно предвзятое отношение к этому животному, и праздник направлен, в том числе, и на то, чтобы развеять предрассудки, касающиеся домашних крыс.

Праздник служит поводом для любителей этих животных пообщаться с единомышленниками, порадовать своих питомцев вкусностями и подарками, ус троить фотосессию с ними. В некоторых странах устраивают выставки и фестивали, посвященные крысам.





Интересные факты о крысах

С этими умными животными связано множество интересных фактов. Предлагаем для ознакомления некоторые из них:

Ученые пришли к выводу, что геномы человека и крысы схожи на 95%. Эти животные даже способны видеть сны, как и люди, а также проявлять сочувствие.

Исследования ученых говорят о том, что крысы используют для общения не только писк, но и ультразвуковые сигналы, которые не способен услышать человек. Таких звуков насчитывается десятки тысяч, и это свидетельствует о богатом словарном запасе крыс.

Эти животные способны проявлять незаурядные таланты. К примеру, крысы выступали на арене российского цирка, благодаря стараниям братьев Дуровых, которые решили продемонстрировать умения крыс-альбиносов. Эти животные очень хорошо поддаются дрессировке, не хуже кошек и собак.

Появление крыс как вида произошло задолго до появления человека. Продолжительность жизни этих животных – около двух лет. Численность крыс, живущих на Земле, превышает людей примерно в два раза.

Крысы наделены многочисленными способностями, к примеру, плавать и нырять, преодолевать путь до 50 км за день.

Частота ударов сердца крысы составляет порядка трехсот-пятисот в минуту. Зубы у этих животных растут на протяжении всей жизни.

Крысы очень чувствительны к стрессам, настолько, что такие потрясения могут вызвать у них летальный исход.

Крысы наделены уникальной способностью чувствовать опасность. В таких случаях они мгновенно и массово покидают опасные места.

У крыс великолепно развитая память. При проведении лабораторных экспериментов обнаружено, что животные с завязанным глазами с успехом проходят по лабиринтам, которые они преодолевали ранее.

Крысы наделены хорошо развитым чувством насыщения, поэтому они никогда не объедаются.

Крысы могут жить без воды даже дольше, чем верблюды.

Самки крыс очень плодовиты, одна особь может родить до сотни крысят за год.

В некоторых странах используют для приготовления блюд в кулинарии.

Стая диких крыс может одолеть добычу, которая превышает их по размеру в десятки раз.

В Индии существует Храм Крыс, известный под названием "Карни Мата". Численность грызунов, обитающих в нем, достигает нескольких десятков тысяч.





Итог

Всемирный день крысы в 2026 году – это необычный праздник, посвященный декоративной разновидности этих животных и завоевавший особую популярность среди любителей таких домашних питомцев. Если вы относитесь к их числу, обязательно порадуйте своего любимца вкусностями и подарками.