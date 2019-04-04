Ханг-драм-проект EmOcean
Как меняется восприятие окружающего мира в тот момент, когда звучит ханг, можно будет услышать и понять на концерте Ильдара Шаймярдянова и коллектива “Ensemble Suffiks”. В программе – современные фьюжн-композиции и древние этнические мелодии. Ханг-медитацию здесь будет оттенять чувственный вокал Гхуфран Зейно и дополнять звучание кельтской арфы, уда, дудука, саза, виолончели, кларнета и перкуссии.
Концерт Ильдара Шаймярдянова и ENSEMBLE SUFFIKS
Дата проведения: 9 апреля 2019
Место: Московский Международный Дом Музыки , Театральный зал
Время: 19.00
Возрастное ограничение: 6+
Ильдар ШАЙМЯРДЯНОВ, ханг-драм/ дудук/саз/хрустальная арфа
и ENSEMBLE SUFFIKS
в ханг-драм-проекте EmOcean.
В составе:
- Сергей НАНКИН, кларнет
- Анна ЕВДОКИМОВА, виолончель
- Булат РАВИЛОВ, уд/гитара.
- Диана УСПЕНСКАЯ, кельтская арфа
- Ильнар ГАЛИАСКАРОВ, барабаны/перкуссия
Специальные гости:
- Гхуфран ЗЕЙНО, вокал (Сирия)
- Найля ЛОТФИ, художник в техниках эбру/ренг/су (живопись на воде)
- Наталия ПРИБЫТКО, фламенко
Ханг – самый молодой музыкальный инструмент – был разработан в 2000 году. Своим видом он напоминает НЛО, летающую тарелку, а его экзотическое звучание может вписаться практический в любое музыкальное направление: классику, джаз, этнику. Обучиться игре на ханге вполне можно самостоятельно – в нем заложен принцип интуитивного музицирования.
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