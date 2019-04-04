Ханг-драм-проект EmOcean

Как меняется восприятие окружающего мира в тот момент, когда звучит ханг, можно будет услышать и понять на концерте Ильдара Шаймярдянова и коллектива “Ensemble Suffiks”. В программе – современные фьюжн-композиции и древние этнические мелодии. Ханг-медитацию здесь будет оттенять чувственный вокал Гхуфран Зейно и дополнять звучание кельтской арфы, уда, дудука, саза, виолончели, кларнета и перкуссии.

Концерт Ильдара Шаймярдянова и ENSEMBLE SUFFIKS Дата проведения: 9 апреля 2019 Место: Московский Международный Дом Музыки , Театральный зал Время: 19.00 Возрастное ограничение: 6+ Ильдар ШАЙМЯРДЯНОВ, ханг-драм/ дудук/саз/хрустальная арфа

и ENSEMBLE SUFFIKS

в ханг-драм-проекте EmOcean.

В составе:

Сергей НАНКИН, кларнет

Анна ЕВДОКИМОВА, виолончель

Булат РАВИЛОВ, уд/гитара.

Диана УСПЕНСКАЯ, кельтская арфа

Ильнар ГАЛИАСКАРОВ, барабаны/перкуссия

Специальные гости:

Гхуфран ЗЕЙНО , вокал (Сирия)

Найля ЛОТФИ , художник в техниках эбру / ренг /су (живопись на воде)

Наталия ПРИБЫТКО , фламенко