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Ханг-драм-проект EmOcean

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Как меняется восприятие окружающего мира в тот момент, когда звучит ханг, можно будет услышать и понять на концерте Ильдара Шаймярдянова и коллектива “Ensemble Suffiks”. В программе – современные фьюжн-композиции и древние этнические мелодии. Ханг-медитацию здесь будет оттенять чувственный вокал Гхуфран Зейно и дополнять звучание кельтской арфы, уда, дудука, саза, виолончели, кларнета и перкуссии.

Концерт Ильдара Шаймярдянова и ENSEMBLE SUFFIKS

Дата проведения: 9 апреля 2019 

Место: Московский Международный Дом Музыки , Театральный зал  

Время: 19.00  

Возрастное ограничение: 6+ 

Ильдар ШАЙМЯРДЯНОВ,  ханг-драм/ дудук/саз/хрустальная арфа 

и ENSEMBLE SUFFIKS  

в ханг-драм-проекте EmOcean.

В составе: 

  • Сергей НАНКИН, кларнет 
  • Анна ЕВДОКИМОВА, виолончель 
  • Булат РАВИЛОВ, уд/гитара. 
  • Диана УСПЕНСКАЯ, кельтская арфа  
  • Ильнар ГАЛИАСКАРОВ, барабаны/перкуссия 

Специальные гости: 

  • Гхуфран ЗЕЙНО, вокал (Сирия) 
  • Найля ЛОТФИ, художник в техниках эбру/ренг/су (живопись на воде) 
  • Наталия ПРИБЫТКО, фламенко 

Ханг – самый молодой музыкальный инструмент – был разработан в 2000 году. Своим видом он напоминает НЛО, летающую тарелку, а его экзотическое звучание может вписаться практический в любое музыкальное направление: классику, джаз, этнику. Обучиться игре на ханге вполне можно самостоятельно – в нем заложен принцип интуитивного музицирования.

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04.04.2019
Теги: ханг драм EmOcean билеты Москва концерт

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