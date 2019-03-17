Игра в Дочки-Матери на выживание

В сентябре 2018 в американский прокат вышел фильм «В объятиях лжи» и собрал достаточно позитивные отзывы и рецензии, а у нас этот психологический триллер покажут 21 марта 2019 года. Весьма забавно, что для проката выбран именно март. Ведь все главные роли в киноленте играют женщины. И делают это превосходно. Спустя две недели после международного женского дня будет любопытно узнать, что в мировом кинематографе существует «чисто женский хоррор».

Помните ведьму-людоедку из сказки братьев Гримм по Гансель и Гретель? Она жила в лесной чаще, а её пряничный домик был так привлекателен для детишек. Действие фильма «В объятиях лжи» происходит в Нью-Йорке наших дней, но чем «каменные джунгли» не темный лес, а притаившийся в безлюдном переулке особняк с мрачными секретами не ведьмин дом? Там, кстати, с большей охотой пекут ароматные прянички! В новой работе режиссера культового «Интервью с вампиром» Нила Джордана нет ничего сверхъестественного, но неявная отсылка к сказкам братьев Гримм чувствуется. Тем более, что оригинальное название фильма «Грета» (Она же Гретель, Гретхен).

Знаменитой французской актрисе Изабель Юппер в этой картине удалось блистательно воплотить образ инфернальной женщины, которую иначе как ведьмой не назовешь. Только, в отличие от сказки, девочек, которые постараются перехитрить злодейку, будет не одна, а целых две! Кстати, обе уже снимались в ужастиках. Хлоя Грейс Морец в том же «Телекинезе» по роману«Кэрри» от короля ужасов Стивена Кинга, а Майка Монро в киноленте «Оно».

Но вернемся к нашей «ведьме». Детей она не ест только буквально, но детскую психику садитскими наклонностями сломать может! Чары мадемуазель Греты заключаются в умении искусно маскироваться под совершенно нормальную горожанку, творить злодеяния и... добросовестно платить налоги, ухаживать за домом, заводить домашних животных.

«Одному Богу известно, что творится за закрытыми дверями в многомиллионом Нью-Йорке, учитывая плотность населения. Мне очень понравилась мысль, что некоторые из нас — не те, кем кажутся на первый взгляд. Я могу отчетливо представить себе, как прохожу по улице мимо такой вот пожилой дамы, как Грета. О том, что у неё было очень сложное прошлое и ей трудно справляться с одиночеством, я даже не буду догадываться» - Продюсер киноленты Джон Пенотти.

И никто не сумел бы догадаться. Таков главный посыл фильма «В объятиях лжи». Бойтесь дружбы, которую вам слишком явно навязывают. Наши локализаторы даже подыграли американским кинематографистам, назвав киноленту именно так. Первые десять минут экранного времени будет складываться впечатление, что это просто история дружбы одинокой вдовы и оставшейся без матери девочки. Если не читать аннотаций, то вы не сразу поймете, что перед вами именно триллер. В этом особенная прелесть, но, жаль, что психологическую игру со зрителем не захотели продлить ещё на пару сцен. Слишком рано включается мрачный саундтрек.

Меланхолик — любимая добыча дьявола?

В суете трудовых будней нам некогда присматриваться к случайным попутчикам в транспорте. А, что, если вон тот внешне ничем не примечательный человек — опасный психопат? Если беседа, которую он с вами ненароком завяжет, полна лжи и ведется с каким-то умыслом? Маньяки-убийцы и насильники, может быть, и редкость, а вот стоит ли опасаться человека в глубокой депрессии? Кто сказал, что такой человек способен навредить только себе? А, вдруг, он почуял вашу собственную депрессию, как акулы чуют кровь?

Главная героиня фильма Фрэнсис МакКаллен (Хлоя Грейс Морец) никак не может «начать жить» после смерти матери и разлада с отцом. Она пытается раствориться в многолюдном Ньй-Йорке и с головой уйти в работу официантки ресторана на Манхэттене. Благо серые будни хоть немного скрашивает подруга Эрика (Майка Монро). Но случайно найденная в метро дамская сумочка порождает в отравленном черной меланхолией сознании юной мисс МакКаллен странную фантазию. Что, если владелица сумочки окажется кем-то заботливым, умудренным опытом, столь нужным в эту минуту… Что если это шанс вернуть мать?

Героиня Хлои упрямо лезет в расставленные для неё силки. При первом же знакомстве с Гретой она сама придумывает повод для ещё одной встречи. Не прислушивается к опасениям предусмотрительной подружки Эрики. Признается Грете, что липнет к людям, как жвачка. Начало игры в «дочки-матери» положено. Интересно, что первый ход делает жертва! Затяжная депрессия делают её легкой добычей для «дьяволицы»!

«Отношения Фрэнсис и Гретты можно расценить, как игру в дочки-матери. Однако только этим тут дело не ограничивается. Что это? Любовь? Страсть? Нельзя сказать наверняка». Элизабет Юппер

А дальше частично повторяется сюжет фильма «Телекинез». Героиня Хлои вновь противостоит матери-психопатке. Но, если у Стивена Кинга, безумная мамаша лишь не отпускала свою дочь Кэрри на выпускной бал, то Грета совсем не захочет отпускать Фрэнсис от себя. Ни на минуту! И, неважно, что Фрэнсис ей никакая не дочь на самом-то деле, а своему реальному ребенку героиня Юппер уже успела сломать жизнь...

В пекло кровное родство! Грета одержима идеей кого-то опекать, кого-то воспитывать. Не важно кого! Кто-то должен быть рядом с этой одинокой женщиной КАЖДУЮ минуту! Любой ценой! Даже против воли! Героиню Хлои Морец уже запирали в чулан в «Телекинезе». И это повторится в киноленте «В объятиях лжи». Может пора сменить амплуа?

Как выяснится, в дочки годится ЛЮБАЯ, кто вознамерится вернуть «сумочку-ловушку» владелице, а после задержаться на чашечку кофе. В трейлере вы можете увидеть десяток таких сумочек с телефонами девушек. Какова история каждой? Фильм так и не даст ответа на этот вопрос.

Сиквел и приквел, придумай сам!

Кинолента снабжает нас лишь обрывочной информацией о подлинной биографии Греты Хидек и её настоящей дочери. Вы можете сами сочинить сценарий приквела. Точный ответ на вопрос, почему героиня Юппер докатилась до такой жизни, дан не будет (Своей ли смертью умер муженек этой стервы?) Как-то не хочется, но приходится все додумывать самостоятельно...

Так же ситуация обстоит и с финалом. Вы не поверите, что фильм уже закончился, когда по экрану побегут титры. Ответит ли Грета как минимум за одно совершенное на экране убийство по закону, или же всё ограничится психиатрической лечебницей? И не выпустят ли её через пару лет? Нил Джордан намеренно играет в атмосферу неопределенности или это просто усталость мастера? Нежелание доработать?

Спасибо, девушки!

Может сценарист и режиссер где-то и недоработали, но актрисы точно переработали! Именно актрисы. При всем уважении к актерам-мужчинам, их персонажи выглядят в фильме какими-то…. беспомощными! Даже сотрудник полиции и частный детектив. И очень необычно, когда в роли «принца-спасителя» выступает... подруга Эрика.

Кто лучше Хлои Морец сыграет девушку-лунатика? Но вы удивитесь, что в реальной жизни «тихоня» как раз не Хлоя, а её коллега по кадру — Майка Монро (в фильме экстраверт-эксцентрик). Так что девушки играют не самих себя, как может показаться. Ну а Элизабет Юппер делает все, чтобы её героиня выглядела в кадре не просто больной женщиной, а утонченной аристократкой, в которой есть свой шарм, несмотря ни на что!

В сухом остатке — необычный «женский триллер» с ноткой загадочной неопределенности и динамичным сюжетом. Минус — изобилие жанровых клише и штампов, которые, зачастую, вызывают не страх, а едва сдерживаемое желание засмеяться. Смотрите фильм 2018 года выпуска «В объятиях лжи» и оставляйте свои отзывы.

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