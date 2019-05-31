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Боль и слава - из настоящего в прошлое

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Когда пик славы уже позади, а жизнь начинает раздражать, как бесполезное лекарство, самое время вспомнить былые годы и встретить старых друзей. Серия встреч стареющего режиссера Сальвадора Мальо с призраками прошлого показана в фильме «Боль и слава» (2019), после выхода в прокат картина получила положительные отзывы кинокритиков и заинтересованных зрителей, ведь в фильме, действительно есть, чем вохищаться. Дата выхода в России – 12 июня 2019.

Рецензия на фильм – или анатомия боли

Сальвадор Мальо (Антонио Бандерас) рассказывает о своем прошлом и творческих начинаниях. Сейчас он престарелый режиссер на пенсии, который не снимает кино, ведь это тяжелый физический труд, а здоровье не позволяет. Анатомию боли Мальо познал не сразу, но боль стала его другом, врагом и мучителем:

«Анатомия. Мой мозг – источник бесконечной боли. Боль в голове, пояснице, легких, звон в ушах. Душевные боли… Такие, как паника и тревога. Депрессии. Когда боль одна – я атеист, когда меня терзают сразу несколько – я молюсь.»

Справляться с головной болью помогают таблетки, а вот с туманным состоянием, в которое Мальо погрузился из-за творческой стагнации, - психотропные вещества. Они уносят мужчину в воспоминания детства, где он еще не познал ни душевных, ни физических мук.

Но боль пришла не сразу, сначала был успех, путешествия и творческий взлет:

«География. Мои знания о мире расширялись с ростом успеха моих картин. Я путешествовал по странам, представляя свои фильмы и расширяя географию.»

Это очень личная картина, и режиссер дает это понять, знакомя нас с историей Мальо и его первого любовника. Мужчины встречаются спустя долгие годы, и эта встреча напоминает Сальвадору, каково это чувствовать жизнь внутри себя. Он решает покончить с героином, больше не бежать от боли, снова вернувшись в реальность, ведь когда-то и для него все закончится.

Фильм отлично оформлен и обставлен – не только важными диалоговыми сценами и фокусом съемки, но и яркими красками, что даже обыкновенная итальянаская квартира преврашается в музей. Картина получилась одновременно и сдержанной, и насыщенной – каждая деталь, как произведение искусства: ковры, картины на стенах, узоры на кафельной плитке и кодежда героев.

Картина на редкость спокойна и размерена, даже сцены с употреблением веществ и тяжелыми воспоминаниями для героя выглядят сдержанно и гармонично. В Сальвадоре сложно разглядеть его суть, мешают его комплексы, сомнения и страхи. Но как мы видим, он все тот же мальчишка из детства. И последней киноработой Мальо, вероятно, станет его биографический фильм про его жизнь с маиерью, воспоминания об отце и молодом художнике, которого Сальвадор, будучи ребенком, научил писать.

Судя по отзывам критиков и зрительским рецензиям, «Боль и слава» (2019) стала одним из лучших фильмов режиссера Педро Альмодовара за последние годы. «Боль и слава» - это возможность оглянуться на свою молодость и карьеру, и рассмотреть свою жизнь со стороны.

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31.05.2019
Теги: боль и слава фильм 2019 отзывы рецензии

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