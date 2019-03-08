От саморазрушения к возмездию

Умеем ли мы признавать свои ошибки, совершенные в прошлом, и брать ответственность за каждый поступок? Об этом в криминальном триллере «Время возмездия» (2018), отзывы и рецензии на фильм повествуют о судьбе женщины-детектива, склонной к саморазрушению (отсюда и оригинальное название «Destroyer», в переводе с английского – «разрушитель») и живущей долгие годы с чувством вины. Дата выхода картины в российский прокат – 14 марта 2019 года. Драма была номинирована на премию «Золотой Глобус».

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Прошлое и будущее – два противоречия

Действие картины происходит сразу в двух реальностях - в разных временных периодах: в современном Лос-Анжелесе и в городе 17-летней давности. Зрителю показывают главную героиню Эрин Белл то свежей, молодой и светящейся изнутри, то с потухшим взглядом, нездоровым цветом лица, впалыми щеками и пигментными пятнами. Эрин из прошлого – это харизматичная и целеустремленная девушка, которая совершает ошибки, но стремится их исправить. Эрин сегодня – уставшая от жизни и замкнутая женщина-полицейский, пытающаяся залечить раны, полученные много лет назад.

Краткий синопсис: Эрин с напарником внедряются в преступную банду и не замечают, как влюбляются друг в друга. Преступники тайно готовят спецоперацию по ограблению банка, и Эрин хочет тоже быть в доле, ведь деньги лишними не бывают. Полицейские под прикрытием тщательно продумывают свои действия и план отхода, однако что-то идет не по сценарию, и возлюбленный Эрин погибает в перестрелке, а вина лежит полностью на ней. Этот день кардинально меняет жизнь молодой женщины: воспитывать ребенка приходится в одиночку, и еще необходимо как-то при этом жить, растворяя проблемы в алкоголе и наркотиках.

Героиня настойчиво пытается разобраться в себе и своем прошлом. Зритель оказывается внутри криминального мира, в который погружается Эрин, и среди полной неожиданных поворотов структуры повествования. Женщина пытается определить, что в ее внутреннем мире настоящее, а что ложное, какие воспоминания тяготят и вызывают чувство вины. Ведь именно такие состояния и разрушают человека, погружая его на дно собственного сознания, откуда выбраться бывает сложнее, чем справиться с пагубными привычками.

Цель Эрин – найти лидера преступной банды Силаса, который вновь вернулся в город, и отомстить за смерть напарника, а заодно и за долгие годы мук и душевной боли.

Перевоплощение Николь Кидман

По словам режиссера картины, Карин Кусама, сценарий фильма писался в течение нескольких лет, тщательно продумывались повороты сюжета и линейки событий, рассматривались различные темы и гипотезы. И в итоге было решено главным персонажем такой истории сделать именно женщину. Идея показалась кинематографистам многообещающей – так и появилась Эрин Бэл.

Образ героини получился «до жути» правдоподобным, ведь у женщины непростой жизненный опыт и сложный путь. Она пытается переосмыслить прошлое, понять, как жить дальше, и наладить отношение с проблемной дочерью-подростком, что совсем не выходит. Многим неудачи Эрин покажутся очень близкими, знакомыми и понятными.

Кастинг актрисы на главную роль закончился, почти не успев начаться, ведь Николь Кидман практически сразу связалась с продюсерами «Времени возмездия», Фредом Бергером, Филом Хэй и Мэттом Манфреди.

Актриса хотела поработать в режиссерском проекте Карин Кусама: «Я следила за карьерой Карин, и меня заинтересовал ее подход к материалу. Для меня важным было убедиться, что она отдает себя этому проекту без остатка и относится к работе со страстью».

Как признается Николь, чтобы убедительно смотреться в кадре и быть органичной с образом Эрин, она долго училась держать в руках огнестрельное оружие. Процесс погружения в эту роль был очень сложен, ведь героиня кардинально отличается от Кидман как физически, так и эмоционально.

На экране актриса все еще узнаваема, однако нельзя не заметить чудовищные метаморфозы: сухая и старая кожа отражает пренебрежение здоровьем и склонность к саморазрушению, походка и мимика передают всю тяжесть прошлого и груз деструктивного опыта, который пережила Эрин.

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За новый облик Кидман отвечал популярный гример Билл Корсо, который в начале почти каждого съемочного дня наносил на лицо актрисы маску из возрастных морщин, пигментных пятен и пластичных накладок для эффекта «мешков под глазами». Затем были пожелтевшие зубы, сломанный нос и пересушенные от солнца волосы.

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Фильм «Время возмездия» (2018) будет интересен широкой аудитории, об отзывах зрителей и рецензиях критиков продюсер Фред Бергер не беспокоится, ведь динамичный экшн привлечет зрителей обоих полов и затронет струны души каждого. Также нельзя не отметить высокий профессионализм режиссера – это и подбор актеров, и передача состояний и переживаний через экран, и выбранные локации. Эта картина о женщине, которой удалось, даже несмотря на несовершенства и ошибки прошлого, расквитаться с врагами, признать победы и поражения и в итоге принять свою судьбу. Трейлер криминального триллера «Время возмездия» можно смотреть ниже, дата выхода в России – 14 марта 2019.