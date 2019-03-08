 
 
 

Клео.ру
 
 

От саморазрушения к возмездию

1 0

Умеем ли мы признавать свои ошибки, совершенные в прошлом, и брать ответственность за каждый поступок? Об этом в криминальном триллере «Время возмездия» (2018), отзывы и рецензии на фильм повествуют о судьбе женщины-детектива, склонной к саморазрушению (отсюда и оригинальное название «Destroyer», в переводе с английского – «разрушитель») и живущей долгие годы с чувством вины. Дата выхода картины в российский прокат – 14 марта 2019 года. Драма была номинирована на премию «Золотой Глобус».

Прошлое и будущее – два противоречия

Действие картины происходит сразу в двух реальностях -  в разных временных периодах: в современном Лос-Анжелесе и в городе 17-летней давности. Зрителю показывают главную героиню Эрин Белл то свежей, молодой и светящейся изнутри, то с потухшим взглядом, нездоровым цветом лица, впалыми щеками и пигментными пятнами. Эрин из прошлого – это харизматичная и целеустремленная девушка, которая совершает ошибки, но стремится их исправить. Эрин сегодня – уставшая от жизни и замкнутая женщина-полицейский, пытающаяся залечить раны, полученные много лет назад.

Краткий синопсис: Эрин с напарником внедряются в преступную банду и не замечают, как влюбляются друг в друга. Преступники тайно готовят спецоперацию по ограблению банка, и Эрин хочет тоже быть в доле, ведь деньги лишними не бывают. Полицейские под прикрытием тщательно продумывают свои действия и план отхода, однако что-то идет не по сценарию, и возлюбленный Эрин погибает в перестрелке, а вина лежит полностью на ней. Этот день кардинально меняет жизнь молодой женщины: воспитывать ребенка приходится в одиночку, и еще необходимо как-то при этом жить, растворяя проблемы в алкоголе и наркотиках.

Героиня настойчиво пытается разобраться в себе и своем прошлом. Зритель оказывается внутри криминального мира, в который погружается Эрин, и среди полной неожиданных поворотов структуры повествования. Женщина пытается определить, что в ее внутреннем мире настоящее, а что ложное, какие воспоминания тяготят и вызывают чувство вины. Ведь именно такие состояния и разрушают человека, погружая его на дно собственного сознания, откуда выбраться бывает сложнее, чем справиться с пагубными привычками.

Цель Эрин – найти лидера преступной банды Силаса, который вновь вернулся в город, и отомстить за смерть напарника, а заодно и за долгие годы мук и душевной боли.

Перевоплощение Николь Кидман

По словам режиссера картины, Карин Кусама, сценарий фильма писался в течение нескольких лет, тщательно продумывались повороты сюжета и линейки событий, рассматривались различные темы и гипотезы. И в итоге было решено главным персонажем такой истории сделать именно женщину. Идея показалась кинематографистам многообещающей – так и появилась Эрин Бэл.

Образ героини получился «до жути» правдоподобным, ведь у женщины непростой жизненный опыт и сложный путь. Она пытается переосмыслить прошлое, понять, как жить дальше, и наладить отношение с проблемной дочерью-подростком, что совсем не выходит. Многим неудачи Эрин покажутся очень близкими, знакомыми и понятными.

Кастинг актрисы на главную роль закончился, почти не успев начаться, ведь Николь Кидман практически сразу связалась с продюсерами «Времени возмездия», Фредом Бергером, Филом Хэй и Мэттом Манфреди.

Актриса хотела поработать в режиссерском проекте Карин Кусама: «Я следила за карьерой Карин, и меня заинтересовал ее подход к материалу. Для меня важным было убедиться, что она отдает себя этому проекту без остатка и относится к работе со страстью».

Как признается Николь, чтобы убедительно смотреться в кадре и быть органичной с образом Эрин, она долго училась держать в руках огнестрельное оружие. Процесс погружения в эту роль был очень сложен, ведь героиня кардинально отличается от Кидман как физически, так и эмоционально.

На экране актриса все еще узнаваема, однако нельзя не заметить чудовищные метаморфозы: сухая и старая кожа отражает пренебрежение здоровьем и склонность к саморазрушению, походка и мимика передают всю тяжесть прошлого и груз деструктивного опыта, который пережила Эрин.

За новый облик Кидман отвечал популярный гример Билл Корсо, который в начале почти каждого съемочного дня наносил на лицо актрисы маску из возрастных морщин, пигментных пятен и пластичных накладок для эффекта «мешков под глазами». Затем были пожелтевшие зубы, сломанный нос и пересушенные от солнца волосы.

Фильм «Время возмездия» (2018) будет интересен широкой аудитории, об отзывах зрителей и рецензиях критиков продюсер Фред Бергер не беспокоится, ведь динамичный экшн привлечет зрителей обоих полов и затронет струны души каждого. Также нельзя не отметить высокий профессионализм режиссера – это и подбор актеров, и передача состояний и переживаний через экран, и выбранные локации. Эта картина о женщине, которой удалось, даже несмотря на несовершенства и ошибки прошлого, расквитаться с врагами, признать победы и поражения и в итоге принять свою судьбу. Трейлер криминального триллера «Время возмездия» можно смотреть ниже, дата выхода в России – 14 марта 2019.

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
08.03.2019
Теги: время возмездия Николь Кидман фильм

Читайте также

 

А вам понравился триллер "Время возмездия"? 0  

Оставить комментарий
    Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору