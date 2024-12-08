День зеленого чая: история праздника и традиции употребления напитка

Чай недаром называют напитком долголетия, этот напиток признан в мире первым по популярности и лидирует по объемам потребления. Зеленая разновидность чая считается самой полезной благодаря наличию в составе определенных веществ и уникальным тонизирующим свойствам. В честь этого напитка был учрежден особый праздник – День зеленого чая, который отмечают во многих странах мира. В этой статье Клео.ру расскажет об истории торжества, о полезных свойствах напитка и даст рекомендации по его правильному завариванию.

История праздника

Как известно, самые ценные и лучшие сорта растения выращиваются в Китае. Именно эта страна и подарила миру зеленый чай. Праздник, учрежденный в честь этого напитка, отмечают 10 апреля. Среди всех разновидностей чая именно зеленый появился раньше всех. О его полезных свойствах людям стало известно более чем 5 тысяч лет назад. Открытие напитка приписывают императору Шэнь-нуну, ему же принадлежит заслуга в том, что он обозначил роль зеленого чая в китайской медицине.

Данная разновидность чая отличается от других особым способом сбора листьев и техники их обработки. Для его изготовления берутся самые молодые почки, а также самые кончики растения, сорванные с верхушки. Сбор осуществляется в весеннее время. В давние времена весну не объявляли официально до момента, пока первые чай не подавался императору. Тогда он ценился на вес золота. Напиток почитают и по сей день в таких странах как Китай, Корея, Япония. Он считается наилучшим подарком, чтобы выразить свое уважения человеку и пожелать ему долголетия.





Полезные свойства зеленого чая

Особенность зеленого чая заключается в том, что он не подвержен ферментации или окислению, в отличие от черного. Польза зеленого чая для человеческого организма обусловлена его тонизирующим действием и противовоспалительными свойствами. Данный эффект обеспечивает наличие в составе напитка таких веществ как танин, кофеин и антиоксиданты. Также зеленый чай содержит рекордное количество и других полезных составляющих, к которым относятся витамин С, селен, хром, цинк, марганец. При этом стоит учесть, что хотя польза напитка неоспорима, при его употреблении нужно соблюдать меру и не превышать три чашки зеленого чая в день.





Как правильно заваривать зеленый чай

На вкусовые свойства напитка влияют определенные факторы, такие как время сбора урожая и способ, который для этого применяется: машинный либо ручной. Вкус и аромат раскроется в полной мере, если придерживаться особых правил при заваривании напитка. Важным условием является поддержание правильной температуры воды. Она должна составлять 85-87°C, именно этот показатель является оптимальным для зеленого сорта. Также имеет значение соблюдение пропорций: на 1 чайную ложку продукта берется 150 мл жидкости.

Кроме того, Клео.ру рекомендует придерживаться следующих условий в процессе заваривания:

Внутреннюю поверхность чайника необходимо предварительно ополоснуть кипятком, перед тем, как положить в него зеленый чай и залить его водой.

Время заваривания будет зависеть от качества сырья. Для премиального сорта достаточно 2-3 минут, а если вы используете сорт ниже классом, потребуется большее количество времени, при этом температура воды должна быть выше. Соблюдение этих требований в полной мере обеспечит раскрытие вкусовых свойств и аромата напитка.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда празднуют День зеленого чая, как появился этот напиток, какими полезными свойствами он обладает и как его правильно заваривать. Обязательно возьмите на вооружение рекомендации по его приготовлению, и это поможет вам насладиться потрясающим вкусом и ароматом уникального напитка и достойно отметить данный праздник.