День работника скорой медицинской помощи 2026: история праздника и примеры оригинальных поздравлений

Работа медработников, экстренно отправляющихся на вызовы, чрезвычайно важна, а порой и неоценима. В их честь учредили День работника скорой медицинской помощи. В 2026 году это еще один отличный повод поблагодарить тех, кто ежедневно спасает жизни. Из материала Клео.ру вы узнаете об истории появления данного торжества, об особенностях этой работы и о том, как можно поздравить таких специалистов.

Когда отмечают День работника скорой помощи в 2026 году

Для празднования торжества установлена четко фиксированная дата. День скорой помощи в 2026 году, как и в предыдущие годы, отмечают 28 апреля. В этот день виновники торжества смогут отметить свой профессиональный праздник в кругу коллег и с членами семьи, а также принять благодарность от всех людей, считающих нужным поздравить их с этим торжеством.





История праздника

Традиция помогать больным зародилась ещё в XV столетии. Первое время этим занимались преимущественно при церквях и монастырях. Датой появления скорой помощи в России принято считать 28 апреля в 1898 года, когда состоялось подписание указа в Москве, в соответствии с которым за двумя полицейскими участками закрепили по карете, отправляющейся на экстренные вызовы. Для врачей были предусмотрены отдельные помещения, дежурство в них осуществлялось круглосуточно. Когда полицейские отправлялись на вызов, это происходило в сопровождении мобильной бригады медиков. Делалось это с целью сразу же доставить пострадавших в участок и оказать им неотложную помощь.

Стоит отметить, что в то время еще не было телефонной связи, поэтому, чтобы вызвать врача, приходилось отправляться в полицейский участок. Из-за этого первоначально оставить вызов медикам могли лишь официальные лица и непосредственно полицейские. Скорая помощь касалась преимущественно травм и несчастных случаев, а вызвать врача на дом в связи с другими заболеваниями было крайне проблематично. Осмотр пациентов производился непосредственно на улице.

Впрочем, уже к началу 20 столетия численность станций скорой помощи существенно выросла. Специалисты, трудившиеся в этой области, стали получать специальное медицинское образование. В ходе развития данной сферы стали появляться научно-исследовательские институты, к примеру, это московский НИИ им. Склифосовского, существующий и в настоящее время.

В послереволюционный период стали создавать пункты поддержки, функционирующие круглосуточно. Медики стали выезжать к больным на дом, для их передвижения использовались мотоциклы с колясками. В годы ВОВ работа врачей скорой была поистине неоценимой, ведь именно они приходили на помощь раненным.

Стоит отметить, что на протяжении долгого периода времени праздник имел неофициальный статус. Переломным моментом стала пандемия коронавируса COVID-19. Торжество, посвященное работникам скорой, решили утвердить на государственном уровне, о чем было принято соответствующее постановление в 2020 году. Тогда же определились, какого числа праздновать День скорой помощи, в 2026 году эта дата остается неизменной и выпадает на 28 апреля.





Кто работает в скорой помощи

Бригада скорой помощи имеет в своем составе определенных специалистов. Как правило, в нее входят врачи, фельдшеры и санитары. Состав бригады может меняться в зависимости от того, к какому виду она относится, и какое количество сотрудников имеется на станции.

Для каждого из этих сотрудников свойственны свои должностные обязанности и предусмотрены определенные требования к квалификации:

Врачи скорой помощи – медики, которые являются главными в бригаде и несут ответственность за ее работу. Они должны производить осмотр пациента, выяснять детали непосредственно у него или у родственников либо свидетелей происшествия. Врачи диагностируют причину, по которой состояние больного резко ухудшилось, принимают решение о том, как именно должна оказываться неотложная помощь, определяют, необходимо ли госпитализировать пациента или можно осуществлять лечение в домашних условиях под наблюдением участкового врача. Для таких специалистов является обязательным наличие высшего медицинского образования по специальности "скорая медицинская помощь". Также они должны повышать свою квалификацию на регулярной основе и подтверждать профпригодность.

Фельдшеры скорой – предоставляют пациентам доврачебную помощь, руководствуясь утвержденными стандартами. В круг их обязанностей входят осмотр и обследование пациента, оценка тяжести его состояния. Также фельдшер определяет, в каких лечебных и реанимационных мероприятиях нуждается пациент, как срочно их нужно оказать и в каком объеме. При необходимости фельдшер обеспечивает транспортировку больного на носилках, одновременно обеспечивая проведение интенсивной терапии. Такие специалисты должны получить среднее профессиональное образование, их специальность называется "Лечебное дело". Также необходимо и дополнительное профобразование по специальности "Скорая и неотложная помощь".

Санитары скорой помощи оказывают помощь в работе врачу и фельдшеру. Они должны поддерживать в санитарно манипуляций м состоянии автомобиль и рабочего места бригады, помогать врачу во время осуществлении им, транспортировать больных на носилках и обеспечивать их фиксацию, следить за тем, в каком состоянии находится больной во время транспортировки и сразу же докладывать медперсоналу об изменениях. Для санитаров предусмотрено получение полного среднего образования и прохождение дополнительной подготовки по направлению их деятельности. Стаж работы при этом иметь необязательно.





Как поздравить работников скорой помощи

Любому сотруднику скорой медицинской помощи будет приятно услышать теплые слова в свой профессиональный праздник. Примеры таких поздравлений предлагает вашему вниманию Клео.ру:

"С Днем скорой помощи! Пусть ваша реакция будет быстрой и незамедлительной, терпение безграничным, а работа вознаграждается бесконечной благодарностью пациентов!"

"Желаю, чтобы каждый ваш вызов проходил успешно и заканчивался так же быстро, как начинался, а выздоровление больных происходило мгновенно!"

"Работники скорой – настоящие герои нашего времени, которые поистине творят чудеса! Желаю вам меньше экстренных случаев, достойного вознаграждения, всегда хорошего настроения и больше возможности насладиться свободным временем!"





Подведем итог

День работника скорой медицинской помощи в 2026 году – это значимый праздник, направленный на то, чтобы подчеркнуть важность представителей таких профессий. Если они есть в вашем окружении, обязательно поздравьте их теплыми словами и дайте понять, насколько неоценим их труд.