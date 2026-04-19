Всемирный день охраны труда 2026: история, основные принципы и интересные факты

При работе на любом предприятии безопасность сотрудников является одним из главных приоритетов. Всемирный день охраны труда подчеркивает важность этой темы. В 2026 году событие призвано рассказать как можно большему количеству людей о защите здоровья на рабочем месте. В своей статье Клео.ру расскажет об истории данного торжества, об основных принципах охраны труда, а также интересные факты, связанные с этой сферой.

Когда отмечают Всемирный день охраны труда в 2026 году

День охраны труда в 2026 году отметят 28 апреля во многих странах. Заслуга в учреждении торжества и выборе этой даты принадлежала Международной организацией труда, которая ставила целью сделать акцент на том, какие проблемы существуют на рабочих местах по всему миру, и какие меры нужно предпринимать в связи с этим.

Праздник сопровождается проведением информационных и просветительских мероприятий, направленных на то, чтобы как работодатели, так и работники помнили о безопасности условий труда и о необходимости их постоянного улучшения. Всевозможные конференции, семинары, лекции, круглые столы и тренинги предназначены разработать стратегии, помогающие избежать и снизить риски возникновения профзаболеваний и травматизма.





История праздника

Появление Дня охраны труда уходит своими корнями в 1989 год. Профсоюзы Америки и Канады решили провести акцию, посвященную памяти сотрудников, которым было суждено получить травмы или погибнуть на производстве. После этого подобные акции стали проводиться каждый год, а впоследствии распространилось и на другие страны. Международная организация учредила этот праздник в 2003 году. Тогда же за ним закрепили постоянную дату – 28 апреля, которая остается неизменной и в 2026 году.

Значение торжества с момента его учреждения и до настоящего времени остается неизменным – привлечь внимание работодателей и общественности к проблемам соблюдения безопасности на рабочих местах, снижению вероятности возникновения несчастных случаев. Торжество является напоминанием того, что за случаями травматизма и возникших профзаболеваний стоят судьбы конкретных людей, поэтому для недопущения этого нужно предпринимать меры как на корпоративном, так и на государственном уровнях.





Основные принципы охраны труда

Техника безопасности должна соблюдаться на каждом предприятии, и закреплена на законодательном уровне. Это подразумевает соблюдение следующих правил:

на работодателях лежит обязанность систематически предпринимать меры, чтобы улучшить условия труда, проводить их оценку, снизить профессиональные риски и при необходимости обеспечить их своевременную ликвидацию;

внедрение систем автоматизации и дистанционного управления оборудованием, транспортными устройствами;

обеспечение наличия ограждений, защищающих от движущихся частей оборудования;

для сотрудников, чья работа сопряжена с вредными условиями, загрязнением, опасностью, должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты;

систематическая организация обучений по охране труда;

организация регулярных медосмотров для сотрудников;

за нарушение требований охраны труда подразумевается ответственность: дисциплинарная, административная, материальная, уголовная.





Как отметить День охраны труда на предприятии

В каждом учреждении и на каждом предприятии можно отметить эту значимую дату особым способом, воспользовавшись ею, чтобы повысить осведомленность сотрудников в вопросах их безопасности на рабочем месте. Мероприятия, которые сопровождают Международный день охраны труда, и какие можно взять на вооружение, таковы:

организация выставок спецодежды и защитного оборудования, где сотрудники могут принять участие в тестировании новейших разработок;

проведение тренингов, на которых работники, а также учащиеся учебных заведений могут на практике понять, как нужно действовать в той или иной чрезвычайной ситуации;

организация круглых столов, семинаров, конференций. На мероприятиях такого характера происходит обсуждение острых проблем, разрабатываются стратегии для сокращения рисков появления профзаболеваний и травматизма.





Интересные факты

С вопросами безопасности труда связано множество интересных фактов:

Уникальное изобретение, которое в наше время известно каждому, – каска для рабочих, появилась в 1919 году. Ее придумал Эдуард Буллард, ветеран Первой Мировой войны, вернувшийся с фронта. Он взял на основу армейский шлем, а идея послужила толчком к нововведению в сфере безопасности на промышленных производствах.

В Европе появление первой каски связано с именем Франца Кафки, известного писателя. Во время работы в страховой компании ему пришлось лично наблюдать за трагедиями, произошедшими с сотрудниками.

Винсент Ван Гог прославился не только своим творчеством, но и деятельностью в области защиты прав шахтеров. Он проявлял самые активные действия в этом вопросе – обращался к дирекции шахт, призывая улучшить условия труда работников. За это художника даже отстранили от должности проповедника, которую он занимал на тот момент.

Фотограф Рокко Морабито запечатлел сцену на производстве, где электрик делает искусственное дыхание другому работнику, у которого произошла остановка сердца. За этот снимок, которому было дано название "Поцелуй жизни" фотограф был удостоен Пулитцеровской премии в 1968 году.

Казимир Малевич, автор всемирно известной картины "Черный квадрат", в свое время выступил с предложением применять куртки оранжевого цвета как спецодежду для дорожных работ.





Итог

Всемирный день охраны труда в 2026 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы привлечь внимание работодателей к существующим проблемам. Воспользуйтесь этой датой, чтобы получить как можно большей информации, связанной с этими вопросами.