Всемирный день охраны труда 2026: история, основные принципы и интересные факты

При работе на любом предприятии безопасность сотрудников является одним из главных приоритетов. Всемирный день охраны труда подчеркивает важность этой темы. В 2026 году событие призвано рассказать как можно большему количеству людей о защите здоровья на рабочем месте. В своей статье Клео.ру расскажет об истории данного торжества, об основных принципах охраны труда, а также интересные факты, связанные с этой сферой.
Когда отмечают Всемирный день охраны труда в 2026 году
День охраны труда в 2026 году отметят 28 апреля во многих странах. Заслуга в учреждении торжества и выборе этой даты принадлежала Международной организацией труда, которая ставила целью сделать акцент на том, какие проблемы существуют на рабочих местах по всему миру, и какие меры нужно предпринимать в связи с этим.
Праздник сопровождается проведением информационных и просветительских мероприятий, направленных на то, чтобы как работодатели, так и работники помнили о безопасности условий труда и о необходимости их постоянного улучшения. Всевозможные конференции, семинары, лекции, круглые столы и тренинги предназначены разработать стратегии, помогающие избежать и снизить риски возникновения профзаболеваний и травматизма.
История праздника
Появление Дня охраны труда уходит своими корнями в 1989 год. Профсоюзы Америки и Канады решили провести акцию, посвященную памяти сотрудников, которым было суждено получить травмы или погибнуть на производстве. После этого подобные акции стали проводиться каждый год, а впоследствии распространилось и на другие страны. Международная организация учредила этот праздник в 2003 году. Тогда же за ним закрепили постоянную дату – 28 апреля, которая остается неизменной и в 2026 году.
Значение торжества с момента его учреждения и до настоящего времени остается неизменным – привлечь внимание работодателей и общественности к проблемам соблюдения безопасности на рабочих местах, снижению вероятности возникновения несчастных случаев. Торжество является напоминанием того, что за случаями травматизма и возникших профзаболеваний стоят судьбы конкретных людей, поэтому для недопущения этого нужно предпринимать меры как на корпоративном, так и на государственном уровнях.
Основные принципы охраны труда
Техника безопасности должна соблюдаться на каждом предприятии, и закреплена на законодательном уровне. Это подразумевает соблюдение следующих правил:
- на работодателях лежит обязанность систематически предпринимать меры, чтобы улучшить условия труда, проводить их оценку, снизить профессиональные риски и при необходимости обеспечить их своевременную ликвидацию;
- внедрение систем автоматизации и дистанционного управления оборудованием, транспортными устройствами;
- обеспечение наличия ограждений, защищающих от движущихся частей оборудования;
- для сотрудников, чья работа сопряжена с вредными условиями, загрязнением, опасностью, должны быть предусмотрены средства индивидуальной защиты;
- систематическая организация обучений по охране труда;
- организация регулярных медосмотров для сотрудников;
- за нарушение требований охраны труда подразумевается ответственность: дисциплинарная, административная, материальная, уголовная.
Как отметить День охраны труда на предприятии
В каждом учреждении и на каждом предприятии можно отметить эту значимую дату особым способом, воспользовавшись ею, чтобы повысить осведомленность сотрудников в вопросах их безопасности на рабочем месте. Мероприятия, которые сопровождают Международный день охраны труда, и какие можно взять на вооружение, таковы:
- организация выставок спецодежды и защитного оборудования, где сотрудники могут принять участие в тестировании новейших разработок;
- проведение тренингов, на которых работники, а также учащиеся учебных заведений могут на практике понять, как нужно действовать в той или иной чрезвычайной ситуации;
- организация круглых столов, семинаров, конференций. На мероприятиях такого характера происходит обсуждение острых проблем, разрабатываются стратегии для сокращения рисков появления профзаболеваний и травматизма.
Интересные факты
С вопросами безопасности труда связано множество интересных фактов:
- Уникальное изобретение, которое в наше время известно каждому, – каска для рабочих, появилась в 1919 году. Ее придумал Эдуард Буллард, ветеран Первой Мировой войны, вернувшийся с фронта. Он взял на основу армейский шлем, а идея послужила толчком к нововведению в сфере безопасности на промышленных производствах.
- В Европе появление первой каски связано с именем Франца Кафки, известного писателя. Во время работы в страховой компании ему пришлось лично наблюдать за трагедиями, произошедшими с сотрудниками.
- Винсент Ван Гог прославился не только своим творчеством, но и деятельностью в области защиты прав шахтеров. Он проявлял самые активные действия в этом вопросе – обращался к дирекции шахт, призывая улучшить условия труда работников. За это художника даже отстранили от должности проповедника, которую он занимал на тот момент.
- Фотограф Рокко Морабито запечатлел сцену на производстве, где электрик делает искусственное дыхание другому работнику, у которого произошла остановка сердца. За этот снимок, которому было дано название "Поцелуй жизни" фотограф был удостоен Пулитцеровской премии в 1968 году.
- Казимир Малевич, автор всемирно известной картины "Черный квадрат", в свое время выступил с предложением применять куртки оранжевого цвета как спецодежду для дорожных работ.
Итог
Всемирный день охраны труда в 2026 году – это важный праздник, направленный на то, чтобы привлечь внимание работодателей к существующим проблемам. Воспользуйтесь этой датой, чтобы получить как можно большей информации, связанной с этими вопросами.