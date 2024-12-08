День гречки: история праздника и традиции употребления в разных странах

Гречневая крупа используется для приготовления разнообразных блюд, и многие люди предпочитают включать ее в свой повседневный рацион. В России такая каша – одна из самых распространенных и востребованных блюд, в то время как в Италии крупу можно найти лишь в магазинах для людей, ведущих здоровый образ жизни. Чтобы отметить пользу этого продукта, в свое время был учрежден особый праздник – День гречки. В этой статье Клео.ру предлагает узнать побольше о нем и о популярной крупе, а также о традициях ее употребления в разных странах.

История праздника и происхождение гречки

Люди, которых заинтересовал данный праздник, наверняка захотят узнать, когда отмечают День гречки? Его дата – 10 апреля, праздник неофициальный, но международный. Как он появился, достоверно неизвестно, но существует мнение, что он приурочен к периоду Великого поста. Именно в это время гречка становится основным ингредиентом, используемым для приготовления разнообразных постных блюд.

Начало выращивания зерен гречихи относится к периоду в 6-го тысячелетия до н. э. в регионе, расположенном на юго-западе Китая, который в наши дни известен как провинция Юньнань. В VII-VIII столетиях гречку принесли в славянские земли с Гималаев волжские булгары. Историки сходятся во мнении, что именно в этот период ее и стали выращивать на Руси. Она даже упоминается в таком документе как "Слово о полку Игореве", где названа "любимой кашей славян". После крупа стала лидировать по популярности в России. Наибольшее ее количество выращивают в Алтайском крае, благодаря чему гречка считается его визитной карточкой.

Существует определенная версия относительно происхождения названия "гречка", согласно которой оно было выведено от слова "грек". Так называли византийских монахов, живших на Руси и сделавших крупу особо популярной. Примечательно то, что во многих странах Европы распространено другое название – "буковая пшеница", которое было дано из-за сходства формы семян крупы с орешками бука.





Полезные свойства гречки

Крупа недаром признана одним из основных компонентов для правильного питания. Польза гречки обусловлена рекордным количеством таких веществ, содержащихся в ее составе:

микроэлементы: кобальт, марганец, титан, молибден, кремний, никель, йод, селен, сера;

витамины: A, C, D, E, PP (никотиновая кислота), P (рутин), группы В.

аминокислоты: лейцин, триптофан, лизин, треонин, фенилаланин, изолейцин, валин, метионин, гистидин.

Благодаря низкой калорийности крупы (330 ккал на 100 г сырого продукта) ее часто включают в состав диетического меню. Особой полезностью отличается гречневая зеленая крупа, которая не подвергается тепловой обработке. Стоит учесть, что она обладает меньшим сроком хранения по сравнению с коричневой гречкой.

Интересно то, что применения находит не только сама крупа, но и лузга, оставшаяся после ее обработки. Гипоаллергенные чешуйки используют в качестве наполнителя для подушек, обладающих ортопедическими свойствами.





Традиции употребления гречки в разных странах

Гречневая крупа применяется для приготовления многочисленных блюд. Из нее варят каши, включают ее в состав супов, запеканок, котлет, пудингов. Наибольшую популярность гречка завоевала в России и странах бывшего СССР, но и в других странах ее используют для готовки, что зачастую связано со своими традициями. Клео.ру предлагает ознакомиться с некоторыми их них:

В Корее готовят "саэ ме дук" – булочки, подающиеся в праздники и характеризующиеся гречневым вкусом.

В Японии предпочитают перемалывать гречку в муку и готовить на ее основе лапшу соба, а также включать ее в состав джемов, ликеров и даже шоколада.

В Польше гречневую крупу содержит "кашанка" – кровяная колбаса, очень популярная в этой стране. Для ее приготовления с гречкой смешивают отварную свинину, перекрученную через мясорубку и приправленную солью и специями. Кашанка в давние времена была деревенским блюдом, но в настоящее время считается деликатесом и подается в ресторанах.

У восточноевропейских евреев есть такое традиционное блюдо как варнишкес – своеобразная версия вареников, содержащих гречневую начинку с добавлением грибов и лука. Когда-то блюдо было праздничным, но сейчас является домашним.

Во Франции гречневую муку используют для приготовления бретонских блинчиков.

В Северной Италии муку из этой крупы применяют для готовки пасты пиццокери.

В последние годы на Западе гречку все чаще включают в состав диетического меню. С этой целью особой популярностью пользуются гречневые хлопья. Интересным вариантом приготовления является варенье из гречки, сочетающейся с лимонной цедрой.





Подведем итог

Теперь вы знаете, когда празднуют День гречки, когда появилась эта крупа и какими полезными свойствами она обладает. Не забудьте включить ее в состав праздничного меню и отметить этот день таким способом всей семьей.