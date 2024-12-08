День братьев и сестер 2025: какого числа отмечается и как поздравить близких

Как известно, семья основывается на родственных связях. Чем она крепче, тем гармоничнее будут отношения. Связь между некоторыми членами семьи, заложенная с раннего детства, имеет шансы сохраниться на всю последующую жизнь, обеспечить опору и поддержку. Отношениям самых близких родственников посвящен определенный праздник – День братьев и сестер, который в 2025 году будет отмечаться, как и в предыдущие годы. В этой статье Клео.ру предлагает узнать об истории его возникновения, традициях, связанных с ним, а также приведет примеры теплых поздравлений.

История и традиции Дня братьев и сестер

Праздник начали отмечать с 1997 года. Изначально он имеет американские корни, но версии торжества существуют и в других странах. Людям, узнавшим об этом празднике, интересно знать, какого числа День братьев и сестер? В Америке и многих других странах, в том числе и в России, его принято отмечать 10 апреля. Европейская Конфедерация многодетных семей установила собственную дату – 31 мая. В Индии праздник имеет свое название, которое звучит как "Ракшабандхан", а дата его отмечания припадает на конец августа.

Заслуга в учреждении праздника принадлежит Клаудии Эверт, основательнице фонда "День братьев и сестер" и известному меценату. Поводом для основания данного торжества послужила личная трагическая история благотворительницы. В детстве ей пришлось перенести потерю близких маленьких родственников, и это воспоминании наложило отпечаток на ее последующую жизнь. Конгресс США в 2015 году принял решение сделать праздник официальным. После идею поддержали во многих странах мира, где стали отмечать торжество.

Традиции празднования являются как семейными, так и масштабными, в определенных странах существуют собственные ритуалы, приуроченные к данному дню. Так, это свойственно для Индии, где Ракшабандхан сопровождается определенным обрядом. Он заключается в том, что брат и сестра повязывают на запястье друг другу особый браслет, являющийся амулетом дружбы между близкими родственниками и известный под названием "ракху". Сестра тем самым высказывает знак любви к своему брату, а он в ответ дает ей обещание защиты.





Как отметить День братьев и сестер в 2025 году

Прежде всего, данный праздник – отличный повод ввести семейные традиции и поделиться теплыми воспоминаниями. Для этого отлично подойдет просмотр фотоальбомов с детскими снимками. Старшие родственники могут рассказать младшим об истории их рода, что несомненно, будет способствовать укреплению семейных связей. Если имеется родословная, это отличный повод, чтобы ознакомить с ней подрастающее поколение.

Во многих странах праздник стали отмечать масштабно. В этот день в некоторых странах устраиваются тематические фестивали. Интересными мероприятиями являются конкурсы двойняшек и близняшек.





Поздравления и теплые слова

Праздник пройдет в особо теплой атмосфере, если подготовить к нему поздравления с Днем братьев и сестер. Кровным родственникам будет особенно приятно услышать прекрасные пожелания в эту дату. Клео.ру предлагает вашему вниманию подборку оригинальных поздравлений, которые вы можете произнести за праздничным семейным столом:

"Сестра и брат – ближайшие родные люди друг для друга, способные оказать поддержку в самых сложных обстоятельствах и стать поддержкой в тяжелую минуту. Желаю вам пронести связь с родительским домом через всю жизнь, всегда оставаться верными друзьями, жить в согласии и чаще встречаться с родными людьми."

"Иметь сестру или брата – подарок, который дан свыше! Желаю, чтобы вашу родственную связь невозможно было разорвать, а ваши кровные узы оставались нерушимыми. Не забывайте уделять внимание друг другу, беречь друг друга и находить радость и смысл от общения с родными."

"День братьев и сестер недаром считают праздником сплоченности. Кто, как не самые близкие люди, придут на помощь и окажут поддержку в трудный момент, выслушаю твои самые сокровенные тайны, поделятся жизненным опытом. Желаю, чтобы ваши отношения были наполнены добром и взаимопониманием, а чувство родственной связи оставалось нерушимым!"

"Брат и сестра друг для друга – родная кровь. Дарите другу другу хорошее настроение, поддерживайте близкого человека в его начинаниях и служите для него источником вдохновения. Пронесите свою дружбу через долгие годы, и пусть ничто и никто в этом мире не сможет поссорить вас!"





Подведем итог

День братьев и сестер в 2025 году – это значимая дата и дополнительный повод задуматься о важности родственных связей. Проведите этот праздник в семье, введите свои традиции, поделитесь теплыми воспоминаниями и поздравлениями, и приятные впечатления от торжества сохранятся у вас на всю жизнь.